Aqp | applica nuova articolazione tariffaria | più attenzione a famiglie 2

Aqp : applica nuova articolazione tariffaria - più attenzione a famiglie : Roma, 29 nov. (AdnKronos) - Maggiore disponibilità di acqua in fascia agevolata per l’uso domestico, agevolazioni per le famiglie numerose e attenzione alla qualità dei reflui per l’uso industriale. Sono queste le principali novità contenute nella nuova articolazione tariffaria stabilita e approvata