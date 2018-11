Apple Watch | ecco l' elettrocardiogramma ma non in Italia

Usare Apple Watch con gli smartphone Android : si può? : foto: iMore Molti utenti si chiedono se e come sia possibile Usare Apple Watch con Android ossia lo smartWatch della mela morsicata con uno smartphone con sistema operativo di Google. La risposta più ovvia e ufficiale è che questa sia una procedura impossibile da portare a termine visto che dalle parti di Cupertino non vedono certo di buon occhio un’amicizia troppo stretta tra il proprio dispositivo da polso con i cellulari dei rivali. E, ...

La custodia per Apple Watch che lo trasforma in un mini iPod : (Foto: Caseology) Chi si ricorda il primo iPod? Il lettore musicale Apple che ha aiutato la società a ridiventare il gigante che è oggi nasceva nel 2001 e ora fa giustamente parte del museo delle reliquie che hanno fatto la storia del mondo dell’elettronica di consumo. I più nostalgici tra i fan del marchio di Cupertino però potrebbero avere presto la possibilità di farlo rivivere utilizzando una custodia per Apple Watch ideata dalla ...

Come resettare Apple Watch : L’Apple Watch è un dispositivo presente nella vita di tutti i giorni della maggior parte degli utenti Apple. Esso si può considerare Come una vera e propria estensione del vostro iPhone. Vi permette di ricevere leggi di più...

Black Friday Apple : iPhone XR a 749€ - iPhone 8 a 549€ - Apple Watch 3 a 284€ e tanto altro! : L’evento commerciale più atteso del mese di Novembre è di certo il famigerato Black Friday che, negli States, segna l’inizio degli acquisti natalizi ed è all’insegna di folli sconti. Una grande curiosità per il venerdì leggi di più...

Apple - un brevetto ci indica che Apple Watch potrebbe integrare una videocamera : Apple ha depositato un brevetto che vorrebbe una videocamera integrata su Apple Watch, limitata però alle videochiamate FaceTime. Tale brevetto ci indica un sistema di telecamere in grado di riconoscere il viso dell’utente per crearne leggi di più...

Stand dock per Apple Watch : quale comprare : Uno Stand dock per Apple Watch è un oggetto molto utile se vogliamo poggiare il nostro Apple Watch sulla nostra scrivania senza farlo sfigurare. Inoltre molti Stand permettono anche la ricarica dello smartWatch inserendo in essi leggi di più...

Apple Watch 4 - la prova di GQ : puoi finalmente lasciare l’iPhone a casa? : La più grande innovazione introdotta dalla quarta generazione di Apple Watch in Italia è sicuramente la possibilità di usare una eSim per connettersi direttamente alla rete cellulare, un servizio che nel nostro paese è supportato solo da Vodafone OneNumber. Era ora. Sembra quasi inutile ricordare le incredibili aspettative che ci eravamo fatti sugli smartWatch, prima che Apple lanciasse il suo Watch nel 2014. Per sintetizzarle, basta un ...

Apple Watch Nike+ - in arrivo nuovi cinturini con quadranti abbinati - : Attraverso un annuncio visibile nell'app di Nike per iPhone l'azienda ha infatti annunciato l'imminente disponibilità di tre nuovi cinturini, una versione Olive Flak della serie Sport e due modelli ...

Spotify sbarca sull’Apple Watch - tutta la musica a portata di mano : Spotify arriva sull’Apple Watch. La più popolare app di musica in Italia ha annunciato ufficialmente il suo arrivo nell’App Store, dopo una lunga fase di test. Nella nota ufficiale si legge che l’azienda produttrice è consapevole “dell’importanza di poter fruire di musica in movimento […] Con questa nuova app, gli utenti possono godere di un’esperienza migliorata con un controllo migliore e della possibilità ...

15 trucchi per usare al meglio l’Apple Watch : I 15 migliori trucchi per Apple WatchAumenta o diminuisci le dimensioni del testoPersonalizza vibrazioni e feedback apticoSblocca Mac con Apple WatchScatta foto con Apple WatchUsa una tua foto come sfondoTrova il tuo iPhoneCondividi le attività e sfida gli amiciSilenzia Apple Watch al voloApri l’ultima app con una gestureRegola il volume degli AirPodsControlla il traffico dati consumatoVisualizza le app in un elenco alfabeticoRiavvia Apple Watch ...