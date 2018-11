Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 3-7 dicembre 2018: l’Oscuro Passato di Diego! (Di giovedì 29 novembre 2018) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018: Diego si è macchiato di omicidio! Adela dimostra di avere problemi mentali



Anticipazioni Una Vita: Ursula è pronta ad uccidere ancora! Diego, da piccolo, ha ucciso sua madre! Jaime si trasferisce in una casa di cura, mentre ad Arturo arriva un messaggio da parte di Elvira! Adela dimostra di essere psicopatica. Simon inizia ad insospettirsi!Si scaverà a fondo nel Passato degli Alday mentre Ursula dimostrerà, ancora una volta, di essere la vera dark lady. Ma… c’è chi proverà a fermarla e chi è pronto a Tramare contro di lei ed a darle filo da torcere… è quanto emerge dalle Anticipazioni Una Vita sulla Trama delle Puntate che Canale 5 trasmetterà da lunedì 3 dicembre a venerdì 7 dicembre 2018. Ecco ciò che ci sorprenderà: Leonor deciderà di partire per il viaggio che avrebbe tanto voluto fare con suo marito Pablo, mentre Carmen, scoperti gli intrighi di Ursula, minaccerà di raccontare tutti i suoi intrighi ai fratelli Alday. La perfida istitutrice riuscirà a frenare i suoi propositi nominandole una persona a lei molto cara, un certo Raul Andrade. Lolita, durante una serata romantica, racconterà ad Antonito il vero motivo per cui non vuole iniziare una relazione con lui ed il giovane, anziché mostrarsi comprensivo, reagirà con una fragorosa risata. Nel frattempo, emergerà l’Oscuro Passato di Diego. Il giovane esploratore ha ucciso con la pistola di Jaime- per sbaglio- sua madre quando era solo un bambino… Samuel e suo fratello, poi, faranno una scoperta molto interessante sul personale del sanatorio mentale in cui ha vissuto la povera Blanca per diversi anni. Poi i due si prenderanno a botte in merito al ricovero di Jaime presso una casa di cura. La crudele Dicenta, intanto, stilerà un nuovo piano per poter eliminare fisicamente il vecchio gioielliere, mentre Martin riceverà una lettera da parte di un suo amico soldato in cerca di aiuto. Adela dimostrerà di essere instabile mentalmente e pian piano, Simon inizierà a prenderne consapevolezza. La ragazza entrerà in possesso del diario di Elvira e si convincerà di essere la protagonista degli avvenimenti ivi narrati. Maria Luisa troverà un ritratto della Valverde mentre Ramon restituirà ad Arturo parte dei soldi di Antonito. Il colonnello, poi, riceverà un cilindro fonografico con un messaggio della figlia… Una Vita ci aspetta, come sempre, dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 14:10 alle 14:45, quando il daytime della rete ammiraglia Mediaset prosegue con Uomini e Donne. Buona lettura!



Anticipazioni Una Vita, Puntate di gennaio 2019: Blanca incinta! Maria Luisa Trama pericolosamente contro Lolita!Le Puntate di Una Vita che andranno in onda in concomitanza con l’inizio del nuovo anno vedranno Blanca Dicenta sempre più pazza di Diego con il quale vivrà dei momenti di forte passione. La ragazza, però, a seguito di un incidente di Samuel, provocato indirettamente da Ursula, si sentirà in dovere di sposare l’Alday che l’ha liberata dal manicomio, condannandosi ad una Vita infelice e triste. L’esploratore, per questo, non potrà fare altro che accettare le decisioni della ragazza soprattutto quando Ursula, tutrice legale dei figli di Jaime in quanto matrigna, negherà ai medici di sottoporre Samuel ad un delicatissimo intervento utile a salvargli la Vita. Diego, preoccupato per il destino del suo consanguineo, chiederà alla sua amata di sacrificarsi per lui e di sposarlo in modo da diventare sua moglie e permettere ai medici di sottoporlo all’operazione chirurgica.



Diego, dunque, dopo il “si” faticherà davvero tanto a vedere la ragazza come sua cognata. Sconfortato, proverà a confrontarsi con Celia la quale lo spronerà a guardare avanti ed a non rivangare il Passato. Il ragazzo, pertanto, giurerà a se stesso di gettare nel dimenticatoio la sua fiamma ma… tutti i suoi propositi risulteranno fallimentari. E questo, soprattutto quando in quartiere arriverà la subdola gemella di Blanca, Olga che troverà, per intercessione della stessa consanguinea, rifugio presso la sua abitazione. La new entry inizierà ad interessarsi moltissimo al maggiore degli Alday che, intanto, coverà sempre più odio verso suo fratello. Ed un giorno, litigando furiosamente con sua cognata, preciserà di non riuscire a metabolizzare il fatto che il secondogenito sia riuscito a raggiungere quell’armonia e quell’equilibrio che, invece, spettavano a lui… Una mattina Blanca verrà colta da una improvvisa nausea e dopo alcuni giorni, scoprirà di essere in dolce attesa. Dal momento che si sarà concessa ad entrambi i fratelli Alday, aleggerà il dubbio riguardo alla paternità del bambino… e la notizia non tarderà a giungere alle orecchie della perfida Ursula…



E adesso, catalizziamo la nostra attenzione sul rapporto tormentato tra Maria Luisa e Lolita, menzionato anche nei nostri passati spoiler. Sappiamo che Antonito, più volte, ribadirà alla sorella il suo concetto d’amore, che va ben al di là dalle differenze sociali e di classe. Se Ramon se ne farà una ragione prima o poi, la bigotta ragazza, farà veramente fatica ad accettare la fidanzata e promessa sposa del fratello. Nemmeno Trini riuscirà a farle cambiare idea. La situazione diventerà parecchio incandescente quando la fidanzata di Ferrero si servirà di un escamotage per allontanare per un po’ il consanguineo dal quartiere. Sappiamo che, dopo aver appreso che il papà sta cercando una persona di fiducia per convincere alcuni acquirenti a distribuire le macchinette del caffè anche all’estero, convincerà il fratello a candidarsi per tale mansione. E per convincerlo, gli dirà che il genitore non desidera altro… tutt’altro che vero, in quanto Ramon non vorrà coinvolgere il figlio in tale faccenda per paura di nuove truffe. Il ragazzo, dopo aver ascoltato le parole della sorella, in un primo momento, sembrerà voler accettare… Poi, al sol pensiero di dover lasciare Lolita in quartiere per diverso tempo, sceglierà di fare dietro-front. Per questo motivo, raggiungerà Ramon e, con un velo di imbarazzo, gli dirà di essere intenzionato a rifiutare la sua proposta di lavoro. Sconcertato il Palacios sottolineerà di non aver mai pensato a lui come possibile candidato! Antonito, dopo un’attenta analisi, capirà che sua sorella intendeva allontanarlo da Acacias per spingerlo a lasciare Lolita… Furibondo la raggiungerà e le dirà che, d’ora in avanti, dovrà abituarsi all’idea di avere la domestica come cognata alla quale, per giunta, di lì a poco, avanzerà la proposta che tutte le donne sognano… quella di matrimonio. Maria Luisa, sconfitta dall’affronto, andrà su tutte le furie e vi annunciamo che non la smetterà affatto di interferire e che studierà altre perfide trovate per “costringere” il consanguineo a dire addio alla inserviente!



E adesso, pronti a leggere la Trama di inizio dicembre 2018?



Anticipazioni Una Vita da lunedì 3 dicembre a venerdì 7 dicembre 2018, Trama Puntate: Blanca scopre che Diego ha ucciso sua madre per errore quando era solo un bambino. Ursula ricatta Carmen ed è pronta ad escogitare un nuovo piano per sbarazzarsi di Jaime. Adela soffre di disturbi mentali e Simon inizia ad interrogarsi sui suoi strani comportamenti. Lolita e Antonito litigano di nuovo!Cosa succederà nei prossimi appuntamenti in onda sull’ammiraglia Mediaset? Gli spoiler annunciano che scaveremo finalmente nel Passato della famiglia Alday, mentre Leonor deciderà di lasciare le scene per un po’ e di intraprendere lo stesso quel viaggio presso l’isola di Margarita che tanto avrebbe voluto fare con il suo Pablo. E mentre Adela dimostrerà di essere “pazza”, ad Arturo arriverà un messaggio fonografico da parte di sua figlia Elvira. Ma ancora. Samuel e suo fratello si prenderanno a botte, mentre Martin riceverà una richiesta di aiuto da parte di un suo amico commilitone. E mentre Antonito e Lolita si renderanno protagonisti dell’ennesimo furioso battibecco, Ursula proverà ancora ad uccidere Jaime… non resta che proseguire nella lettura per approfondire!



Lunedì 3 dicembre 2018: Leonor parte da sola per l’isola di Margarita, per il viaggio che avrebbe dovuto fare con Pablo. Ramon anticipa ad Arturo buona parte della somma di denaro trattenuta da Antonito, il quale è determinato ad ottenere buoni risultati nella sua nuova attività ed ovvero vendere polizze assicurative ai futuri defunti del quartiere. Martin riceve una lettera da parte di un suo amico commilitone che si trova in una situazione di estremo pericolo. Il ragazzo vuole partire al più presto ma non sa come dirlo a sua moglie. Casilda, pian piano, capisce tutto. Fabiana vuole lasciare il quartiere e le sue amiche si mobilitano per renderlo impossibile. Ed infatti la domestica riceve, “stranamente”, del denaro in dono da alcune signore per rimettere in piedi il chiosco… Antonito non è in grado di comprendere i continui rifiuti di Lolita e decide di chiedere aiuto a Casilda per conquistarla una volta per tutte! Samuel è sempre più attratto da Blanca che, però, innamorata di Diego, lo rifiuta… Martedì 4 dicembre 2018: Ursula, messa in difficoltà dalle continue domande di Carmen, ammette di aver scambiato le pastiglie di Jaime con delle pillole avvelenate allo scopo di ucciderlo e di impossessarsi del suo patrimonio. Le intima di tacere se non vuole che un uomo di nome Raul Andrade possa mettersi sulle sue tracce. Carmen inghiottisce il rospo e le promette fedeltà ed ubbidienza. Adela, continua a raccontare menzogne e mezze verità a Maria Luisa e Victor circa il suo rapporto con Simon. Senza farsi scorgere da quest’ultimo, riesce ad entrare in possesso del diario della “defunta” Elvira Valverde e farneticando, immagina di essere lei la protagonista degli avvenimenti ivi narrati. La ex suora dimostra di essere psicopatica. Ursula tenta di imporre la sua “superiorità” su Diego e fa di tutto per intimidirlo. Il ragazzo, però, le risponde a tono e menziona un evento legato al suo Passato che lo riguarda. Si tratta della morte della sua cara mamma. Il ragazzo, inviperito, reagisce malissimo e perde completamente le staffe, arrivando quasi all’aggressione.Mercoledì 5 dicembre 2018: Diego e Simon rafforzano sempre più il loro legame d’amicizia. Blanca è pronta ad indagare sulla triste morte della mamma dei fratelli Alday, ma Samuel e Diego fanno di tutto per tenerla lontano dai loro oscuri segreti. Nel frattempo, l’avvocato ingaggiato dal secondogenito di Jaime fa una scoperta molto interessante sul personale del manicomio ove era reclusa la fanciulla. Scopre che gli infermieri sono stati costretti, dietro ingenti somme di denaro, a falsificare i registri delle visite. A pagare, però, non sarebbe stata Ursula, bensì l’Alday senior. Ciò confermerebbe non solo la solidità del loro legame ma anche l’esistenza di un possibile ricatto da parte della crudele Dicenta. Diego non crede che la relazione tra suo padre e la ex istitutrice sia vera ed accusa Samuel di non aver indagato come avrebbe dovuto per annullare le nozze. Gli da’ dell’inetto e lo aggredisce. I due si prendono a pugni e spintoni… Maria Luisa vede un dipinto che ritrae il volto di Elvira…Giovedì 6 dicembre 2018: Diego e Samuel continuano a litigare e non riescono a pervenire ad un punto d’incontro. La situazione si complica quando il primo scopre che il fratello intende portare Jaime fuori da casa Alday e predisporne il ricovero presso una casa di cura. Nel frattempo, durante una serata dolce e romantica, Lolita trova il coraggio di confessare ad Antonito ciò che la tormenta. Ha scoperto che tutte le donne della sua famiglia sono morte entro i trent’anni a causa di una maledizione… Per questo motivo, preferisce non iniziare una relazione con lui, per non farlo soffrire! Il giovane Palacios, però, scoppia in una fragorosa risata. La domestica si offende e lo lascia da solo. Nel frattempo, emerge il tormentato Passato della famiglia Alday. Diego, da piccolo, ha ucciso la sua cara mamma per errore, mentre stava giocando con il fucile di Jaime. A casa Valverde, arriva un pacco inaspettato.Venerdì 7 dicembre 2018: Victor, dopo che Maria Luisa gli ha raccontato di aver visto un ritratto di Elvira, decide di effettuare dei controlli in quartiere fra coloro che vendono dipinti e quadri. Arturo riceve un cilindro fonografico da parte di sua figlia. Simon e Adela sono sempre più affiatati. Il maggiordomo, però, inizia ad interrogarsi sugli strani comportamenti della sua amata. Viene contattata una casa di cura per il ricovero di Jaime che versa in condizioni molto gravi. L’uomo spiega ai suoi figli che sul suo diario segreto ha annotato un disegno… esso cela la combinazione della cassaforte di famiglia! Carmen è stanca dei continui ricatti di Ursula ai quali non sa come ribellarsi. La ex istitutrice incarica la domestica di fare tutto quello che le chiederà e lascia intendere che dovrà uccidere il ricco gioielliere. Casilda lascia partire Martin. Il ragazzo decide di andare a trovare il suo amico soldato che riversa in gravissime difficoltà.Anticipazioni Una Vita, Puntate spagnole: Susana e Rosina vittime di un raggiro!Dalla Spagna arrivano Anticipazioni Una Vita sui personaggi di Susana e di Rosina che, come vedremo fra qualche mese anche noi su Canale 5, saranno coinvolte in una vicenda bizzarra quanto drammatica. Come già ampiamente spoilerato in uno dei nostri recenti post, le due donne decideranno di movimentare le loro “piatte” giornate iscrivendosi ad una prestigiosa scuola di disegno. Qui stringeranno amicizia -e resteranno molto affascinate- da un modello molto all’avanguardia ed amante del nudo, un tale Alexis. Il giovane, dotato di particolare charme ed avvenente, poserà tantissime volte per loro gettandole in crisi! Pur temendo scandali e pettegolezzi, le due signore proseguiranno dritte per la loro strada e, per non finire in un vortice di malelingue, faranno di tutto per nascondere ai loro amici e parenti le “doti” di Alexis… Un giorno, apprenderanno che la famiglia del giovane artista non apprezza il suo lavoro e che in aggiunta a ciò, è in gravi difficoltà economiche. Un pomeriggio, durante una delle loro tante lezioni, il modello verrà colto da un attacco di cuore… Rosina e la sarta, spaventatissime, non sapranno gestire adeguatamente la situazione ed il risultato sarà che Alexis passerà a “miglior Vita”. Al solo pensiero di finire in prigione, cosa faranno? Lasceranno l’accademia e ritorneranno a casa dando l’impressione di essere molto agitate, come d’altronde effettivamente sarà! Leonor, incuriosita dagli stati ansiosi della madre, inizierà a tempestarla di domande e ugual cosa farà Liberto quando noterà la zia pensierosa ed in lacrime…



Ora i nuovi spoiler aggiungono ulteriori dettagli a questa storyline. Passate alcune settimane, Rosina e Susana verranno pesantemente minacciate da un losco personaggio che giungerà a Calle Acacias e collegato alla famiglia di Alexis: Don Venancio. L’uomo le inviterà a versare una ingente somma di denaro “utile” a custodire intatto il segreto legato alla morte del giovane ragazzo… Altrimenti… verranno segnalate alla polizia! Rosina, spaventata, accetterà senza esitare e gli consegnerà parte dei soldi richiesti. Ramon intercetterà le sue mosse, dal momento che quest’ultima preleverà il denaro dai fondi del giacimento d’oro. Ed inizierà ad interrogarla con la speranza di ottenere una spiegazione, ma… tutto sarà inutile. Susana, intanto, per strada, s’imbatterà in un manifesto recante la data di uno dei prossimi spettacoli di… Alexis! Ma non era morto sotto i suoi occhi e quelli della Rubio? La sarta si recherà dalla sua amica per metterla al corrente della novità! Ed entrambe, decideranno di recarsi al suddetto spettacolo per capire se sono finite in una truffa oppure meno. Nel frattempo, Ramon e Liberto, insospettiti dai comportamenti delle due, decideranno di seguirle…



E cosa succederà? Giunte sul posto, le due signore assisteranno ad una scena che avrà dell’incredibile! Vedranno Alexis esibirsi e, qualche istante dopo, essere prelevato dalla polizia e finire in manette. Tutto questo sarà merito di Liberto che, intercettati i ricatti cui sono state sottoposte sua moglie e sua zia, interverrà senza esitare! Successivamente il nuovo commissario, Galvez, confermerà a tutti che Don Venancio altri non è che un truffatore… A Rosina non resterà che scusarsi con i Palacios per aver prelevato, senza averli preventivamente avvisati, i soldi dei giacimenti, mentre Susana farà altrettanto con la sua nuova domestica, Augustina, trattata malissimo a causa dei mille pensieri per la testa… E ci chiediamo… Questa burrascosa vicenda può definirsi conclusa? Staremo a vedere, restate con noi!



Le anteprime finiscono qui e suggeriscono Puntate degne di essere seguite! Per questo, scopriamo subito che cosa ci riserva la Trama degli episodi da lunedì 10 dicembre a venerdì 14 dicembre 2018! Le Anticipazioni Una Vita rivelano che Ursula si metterà sulle tracce di una terribile infermiera del sanatorio ove era reclusa Blanca, Castora, e le ordinerà di porre fine all’esistenza di Jaime Alday. Diego, dopo aver litigato con suo fratello, deciderà di lasciare la sua residenza… L’astio tra i due, però, durerà poco… La nuova attività di Antonito, intanto, procederà a gonfie vele e Ramon si dirà orgoglioso di lui. Il giovane Palacios, poi, per scacciare i brutti pensieri di Lolita e convincerla ad iniziare una relazione con lui, le suggerirà di sottoporsi a degli esami per dimostrare di essere in perfetta salute. Simon noterà lo strano attaccamento di Adela verso il suo diario segreto, mentre Victor e Maria Luisa s’interesseranno ancora al ritratto di Elvira. Ursula, stranamente, convocherà Lolita in casa sua, mentre Servante ci stupirà ancora con le sue esilaranti trovate! E non è tutto! Per questo, affrettatevi a ritornare sul nostro blog per non lasciarvi scappare le prossime succose anteprime!





