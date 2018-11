Angela Merkel | atterraggio d' emergenza per l' aereo della Cancelliera diretto al G20

G20 - aereo di Angela Merkel costretto ad atterraggio di emergenza - : Il velivolo si trovava sull'Olanda quando sono stati registrati i guasti, sembra ai sistemi elettronici. Un aereo dell'aeronautica militare tedesca porterà la cancelliera in Argentina

L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza : L’aereo con cui Angela Merkel stava viaggiando verso l’Argentina per il G20 ha dovuto fare un atterraggio di emergenza per un problema tecnico. L’aereo è atterrato a Colonia, in Germania, dove i passeggeri hanno atteso l’arrivo di un aereo sostitutivo

Può un milionario prendere il posto di Angela Merkel? : ... il suo prospero conto in banca deriva dal fatto che da quando aveva deciso di lasciare la politica, il 62enne Merz ha lavorato per Blackrock, tra le maggiori società di investimento del mondo. Da lì ...

Angela Merkel - il documento riservato di Berlino contro Roma : lo scudo anti-Italia : La paura del governo tedesco è che anche economie al momento ritenute sane possano subire a catena gli effetti negativi di un possibile crollo dell'economia italiana. Quel che la Germania vuole ...

Emmanuel Macron e Angela Merkel - adesso è finita davvero : euro-schiaffo senza precedenti - li umiliano : ... il ministro italiano dell' Economia, Giovanni Tria, si è trovato sostanzialmente isolato nella difesa del sistema attuale che prevede una maggioranza qualificata dei titoli emessi con il nuovo ...

Emmanuel Macron va a Berlino per rafforzare l'asse con Angela Merkel : L'Europa deve rafforzare la propria sovranità, per impedire che il mondo vada alla "deriva", e "oggi deve aprire un nuovo capitolo". Quello di Emmanuel Macron, pronunciato nel Bundestag tedesco questa domenica, è stato subito annoverato, in Germania, fra i discorsi storici del presidente francese. E a una settimana dall'intervento di Angela Merkel a Parigi, è stata la cancelliera a sottolineare la portata simbolica delle due ...

Emmanuel Macron e Angela Merkel - il patto è ufficiale : l'euro-trappola che rovinerà l'Italia : Trovato l'accordo tra Angela Merkel ed Emmanuel Macron . Si scrive ' nuovo bilancio della zona euro', si legge drammatica trappola per l'Italia. Il patto Francia-Germania infatti stringerà enormemente ...

Angela Merkel riconosce di aver sbagliato nella politica migratoria - : La cancelliera ha dichiarato che l'errore principale del governo federale è stato il mancato riconoscimento tempestivo di diversi Paesi e regioni del mondo come "sicure" che avrebbe potuto ridurre il ...

Germania - giovani Cdu imbarazzano Angela Merkel : i militanti cantano l'inno nazista : È la sera dell'anniversario della Notte dei Cristalli quando alcuni giovani militanti della Cdu, il partito di Angela Merkel, intonano una canzone della Wehrmacht, l'esercito tedesco ai tempi di Hitler. Un video che, comprensibilmente, sta mettendo in grave imbarazzo il partito guidato dalla cancelliera tedesca.A quanto riferiscono il quotidiano berlinese Tagesspiegel e il sito online dello Spiegel, un gruppo di militanti della Junge ...

Una lettera d'amore per Angela Merkel da uno dei massimi scrittori tedeschi : ... quando sull'onda più alta della crisi migratoria oltre un milione di stranieri fu accolto un Germania, grazie alla cosiddetta 'politica delle porte aperte' della cancelliera. Fu allora, dice Walser, ...

Perché ci metteremo poco a rimpiangere la lungimiranza di una leader come Angela Merkel : Finisce l'èra di Angela Merkel . Nel 2021, la donna più potente del mondo uscirà dalla scena politica tedesca. Una decisione difficile ma inevitabile dopo i risultati delle ultime tornate elettorali in Baviera e in Assia. Forse avrebbe dovuto lasciare prima: tredici ...

Angela Merkel - voci sul terrificante complotto contro Angela Merkel : il 'sicario' con cui la fa ammazzare : contro di lui, però, depone il passato: sempre il Corsera sottolinea come incarni 'la vecchia Cdu tedesco-occidentale', forse troppo vicina al mondo delle imprese a dominanza maschile. Ed è qui che ...

Chi prenderà il posto di Angela Merkel? : Dopo che la cancelliera tedesca ha annunciato che non si ricandiderà alla guida del suo partito, si sono fatti avanti in molti: i più accreditati sono tre The post Chi prenderà il posto di Angela Merkel? appeared first on Il Post.