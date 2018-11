Android Auto si arricchisce di nuove funzionalità per i media e le notifiche

Android Auto si aggiorna alla versione 3.8 con modifiche al player musicale e l’anteprima dei messaggi : Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Android Auto che porta l'applicazione alla versione 3.8 e introduce alcune novità L'articolo Android Auto si aggiorna alla versione 3.8 con modifiche al player musicale e l’anteprima dei messaggi proviene da TuttoAndroid.

Negli USA l'aggiornamento ad Android Auto sulle Mazda post 2014 costa fino a 400 dollari : Arrivano nuovi dettagli in merito all'operazione Android Auto sulle Mazda ed i costi relativi all'aggiornamento

Opel lancia i nuovi sistemi d'infotainment con supporto ad Android Auto : Con Opel Insignia fanno il loro debutto ufficiale i sistemi d'infotainment Multimedia e Multimedia Navi Pro, con supporto ad Android Auto

Lo “schermo nero” allunga l’autonomia degli smartphone Android con schermo AMOLED - ecco come impostarlo : Se la batteria del vostro smartphone Android con schermo AMOLED o OLED dura troppo poco, ecco un trucco che potrebbe tornarvi utile. Utilizzate la cosiddetta “Dark Mode”, ossia quell’impostazione che porta i colori dell’interfaccia su tonalità nere. Il motivo è che secondo i dati appena presentati all’Android Dev Summit conclusosi ieri a Mountain View (California), i colori scuri assorbono meno corrente rispetto a ...

La retrocompatibilità di Android Auto sulle Mazda post 2014 ha già delle cifre precise in Australia : In attesa di indicazioni precise dalla filiale italiana di Mazda, è un gran vantaggio avere un'ordine di grandezza della spesa da affrontare

Android Auto e Apple CarPlay : Jaguar Land Rover annuncia il supporto : La società Automobilistica Jaguar Land Rover ha annunciato che è finalmente giunto il momento di portare Apple CarPlay e Android Auto nei suoi nuovi veicoli. Entrambi i sistemi di mirroring dello smartphone faranno parte di uno Smartphone

Android Auto sbarca sulle Jaguar e Land Rover M.Y. 2019 : è un optional - gratuito solo su I-Pace : Si spopola a vista d'occhio il novero dei produttori d'Auto che avevano deciso di voltare le spalle ai sistemi in-car Android Auto ed Apple CarPlay

Messaggi per Android si aggiorna aggiungendo la condivisione dei contatti e le anteprime automatiche : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione Messaggi per Android, portandola così alla versione 3.7. Ecco cosa cambia

Da oggi Google autorizza l'installazione di app tramite P2P su Android : Google sta iniziando a consentire l'installazione di app offline tramite P2P, con supporto agli aggiornamenti dal Play Store e sicurezza garantita.

Google Maps per Android Auto riceve un piccolo maquillage insieme ad una riorganizzazione : Nell'ultimo periodo Google ha apportato alcune modifiche ad app e servizi, simili a quelle che coinvolgono adesso Maps per Android Auto

Android Auto sbarca anche su Jaguar e Land Rover : Jaguar e Land Rover offriranno sia Android Auto che CarPlay sui propri veicoli con i sistemi di infotainment InControl Touch Pro e Touch Pro Duo

Messaggi Android 3.6 porta ricerche più semplici - anteprime automatiche una nuova icona : L'aggiornamento alla versione 3.6 di Messaggi Android porta la ricerca intelligente annunciata qualche giorno fa, una gestione migliore delle anteprime e una nuova icona

Toyota - Infotainment presto compatibili con Android Auto : Anche la Toyota aggiungerà la compatibilità con Android Auto alle proprie vetture. Il costruttore nipponico ha da sempre respinto l'integrazione del sistema operativo di Google, ritenendolo una potenziale minaccia alla sicurezza dell'elettronica di bordo.Esigenze di mercato. Secondo quanto affermato da una fonte interna al marchio ad Automotive News, presto il gruppo Toyota consentirà ai dispositivi Android di connettersi direttamente ...