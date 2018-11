Andrea Romano Pd | “Di Maio risponda a Parlamento su azienda di famiglia | M5s abituati a

"Fece il saluto romano". Pm chiede il rito immediato per consigliere di Verona Andrea Bacciga : Il pubblico ministero di Verona ha chiesto il giudizio immediato per il consigliere comunale scaligero Andrea Bacciga, facente parte della maggioranza di centrodestra, in riferimento al saluto romano fatto durante il consiglio comunale del 26 luglio scorso rivolto alle attiviste di "Non una di meno" presenti in aula per difendere l'aborto libero e gratuito previsto dalla legge 194.A Bacciga viene dunque contestata la violazione della legge ...

Stasera Italia - lite tra Alessandra Mussolini e Andrea Romano su Piazzale Loreto : Accesissimo scontro, ieri 1 novembre su Rete 4, a Stasera Italia . Si sono scornati Andrea Romano del Pd e Alessandra Mussolini . Tema, non proprio d'attualità: Piazzale Loreto. Il piddino, incalzato ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’oro è della Thailandia - Alessia Nobilio e Andrea Romano quarti dopo un brutto ultimo giro : Niente medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 nell’evento a coppie del Golf. Alessia Nobilio e Andrea Romano hanno compiuto un ultimo giro particolarmente impreciso sul percorso dell’Hurlingham Club di Buenos Aires, terminando il loro torneo in quarta posizione con un +9 di giornata e un -2 complessivo, con cui la coppia italiana è stata inoltre raggiunta da quelle svizzera e austriaca. A vincere l’oro è la ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’oro è della Thailandia - Alessia Nobilio e Andrea Romano quarti dopo un brutto ultimo giro : Niente medaglia per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 nell’evento a coppie del Golf. Alessia Nobilio e Andrea Romano hanno compiuto un ultimo giro particolarmente impreciso sul percorso dell’Hurlingham Club di Buenos Aires, terminando il loro torneo in quarta posizione con un +9 di giornata e un -2 complessivo, con cui la coppia italiana è stata inoltre raggiunta da quelle svizzera e austriaca. A vincere l’oro è la ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano alla caccia dell’oro di squadra nel terzo giro : Potrebbe andar bene, come potrebbe finire male. Intanto, però, Alessia Nobilio e Andrea Romano sono lì, nella lotta per le medaglie, e ci sono da protagonisti: primi dopo i fourball, non sono riusciti a mantenere il vantaggio nei foursome, ma ripartono da una comunque rispettabile seconda posizione, alle spalle della sola coppia thailandese per un solo colpo (complessivamente stiamo parlando di un -12 contro un -11). La questione relativa ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano al secondo posto dell’evento misto dopo i foursome - guida la Thailandia : Anche il secondo giro dell’evento misto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 si è concluso. Per il Golf italiano le notizie sono di bontà contrastante: è vero che Alessia Nobilio e Andrea Romano si sono confermati ossi duri per tutti, ma è altrettanto vero che hanno perso la testa della classifica. I nostri, che ieri avevano tirato fuori un giro da 57 colpi (-13) sul par 70 dell’Hurlingham Club, hanno concluso la giornata ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : un grande primo giro porta Alessia Nobilio e Andrea Romano al comando dopo i fourball : Si è chiuso il primo giro del torneo a coppie di Golf valido per le Olimpiadi Giovanili 2018 all’Hurlingham Club di Buenos Aires. Su questo par 70 si sono messi in grande luce Alessia Nobilio e Andrea Romano, che dopo i fourball (giocati, a differenza della Ryder Cup che prevede il match play, con la classica formula dello stroke play) si trovano al comando dopo aver realizzato uno stupefacente giro in 57 colpi, 13 sotto il par, frutto di ...

Golf - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : al maschile titolo all’australiano Karl Vilips - ottavo posto per Andrea Romano : Andrea Romano chiude all’ottavo posto nel Golf alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro ha pagato a caro prezzo la prestazione sottotono odierna, con un +4 che lo ha portato a terminare con cinque colpi sopra il par e dover dire così addio alla zona medaglie. Il titolo è stato conquistato dall’australiano Karl Vilips, che ha fatto della costanza l’arma vincente, chiudendo con un -4 dopo il -1 del round conclusivo. ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : dopo il primo giro sia Alessia Nobilio che Andrea Romano sono al comando : Buone, anzi ottime, notizie dal primo giro dei tornei maschile e femminile alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Tra le ragazze, al comando c’è Alessia Nobilio, unica giocatrice ad aver girato sotto il par 70 dell’Hurlingham Club della capitale argentina: il suo -2 è frutto di tre birdie (di cui due nelle prime due buche) e un bogey. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, Andrea Romano fa parte del quartetto di testa a 69 ...