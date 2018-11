Andrea Damante ha un nuovo amore? L' incontro con Maya Henry

“Con la ricca ereditiera”. Andrea Damante - la ‘svolta’ dopo Giulia. Chi è : Quando la notizia della separazione con Giulia De Lellis Andrea Damante è progressivamente sparito dai radar. Stop comparsate nei salotti televisivi, stop reality, stop con tutto il mondo patinato. Per l’ex tronista che si era definito – il più seguito della storia, più del divino Costantino – sembravano giunti i titolo di coda. Invece ecco che Andrea Damante rispunta fuori e non lo fa con una qualunque. Il dj infatti è stato paparazzato a Los ...

Uomini e donne : Andrea Damante paparazzato con Maya Henry - ex di Liam Payne : Il gossip si fa internazionale per Andrea Damante. L’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2016, infatti, è coinvolto in un pettegolezzo che arriva direttamente dagli Stati Uniti, da Los Angeles precisamente. Il ‘Dama’, che presto vedremo anche nella terza stagione di Riccanza, è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in edicola il 28 novembre in compagnia di una fanciulla che risponde al nome di Maya ...

Uomini e Donne - Andrea Damante paparazzato con l'ereditiera Maya Henry : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, è stato paparazzato in compagnia di un'altra ragazza.Le foto in questione sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna e sono state scattate negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, perché la presunta nuova conquista di Andrea Damante è addirittura una ricca ereditiera statunitense, proveniente dal Texas. prosegui la ...

Andrea Damante fotografato con l’ereditiera Maya Henry : Andrea Damante dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, ha trovato una nuova fidanzata che tra l’altro somiglia molto alla sua ex. Damante oggi fa il deejay nelle discoteche più note, si accompagna con la giovane ereditiera Maya Henry. La ragazza ha 18 anni, ed è nata in Texas dove fa la modella e dove ha fondato una charity che si occupa di bambini, istruzione e animali. I due sono stati fotografati da “Diva e donna” mentre ...

Andrea Damante - dopo Giulia De Lellis - beccato con l'ereditiera Maya Henry : Nelle interviste che ha rilasciato ultimamente, Andrea Damante ha sempre detto di essere single e non innamorato; il settimanale "Diva e Donna" uscito il 28 novembre, però, mette in dubbio queste sue parole con alcune foto esclusive. La rivista scandalistica ha pubblicato gli scatti che mostrano il bel dj veronese in compagnia della 18enne Maya Henry, nota per essere la figlia di un ricchissimo avvocato americano e la ex fidanzata di Liam Payne ...

Andrea Damante beccato con l’ereditiera Maya : si parla di fidanzamento : Andrea Damante paparazzato a Los Angeles con l’ex di Liam Payne, modella ed ereditiera milionaria: in molti parlano già di love story Andrea Damante è stata paparazzato negli States con Maya Henry, modella 18enne e ricchissima ereditiera, nonché ex fiamma di Liam Payne degli One Direction. A rendere pubbliche le foto è stato il settimanale Diva e […] L'articolo Andrea Damante beccato con l’ereditiera Maya: si parla di ...

Andrea Damante paparazzato con Maya Henry la sua nuova fiamma : Qualche tempo fa Andrea Damante aveva detto che per lui sarebbe stato difficile innamorarsi, ma sembra proprio che in realtà sia felicemente accompagnato. Dopo la fine della sua relazione con Giulia De Lellis, Andrea ha trovato una nuova fidanzata che tra l’altro somiglia molto alla sua ex. Damante oggi fa il deejay nelle discoteche più note, si accompagna con la giovane ereditiera Maya Henry. La ragazza ha 18 anni, ed è nata in Texas dove fa la ...

Andrea Damante - chi è la nuova fidanzata : la modella ereditiera Maya Henry : Maya non è nuova alla cronaca rosa. dato che tempo fa si era parlato di lei per un flirt con Lyam Payne, ex membro della band degli 'One direction'.

Andrea Damante dopo l'addio a Giulia De Lellis : «Innamorarmi di nuovo non sarà facile» : ?No, non sono innamorato. Trovare la persona giusta che mi faccia innamorare, non sarà facile?, nessuna love story all?orizzonte per Andrea Damante. Il deejay, ex tronista ed...

Le parole di Andrea Damante su Giulia De Lellis e Irama : “Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso” : Andrea Damante è stato intervistato per il magazine di Uomini e Donne pubblicato oggi 23 novembre, e tra le varie dichiarazioni non sono di certo mancate quelle sulla sua ex Giulia De Lellis e Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici. In realtà le parole sono state poche e generiche perché, come ha dichiarato: “Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso. Io sto benissimo”. La loro love story, nata all’interno del ...

Andrea Damante : "Non sono innamorato" : Protagonista dell'ultima copertina di Uomini e Donne Magazine, Andrea Damante ha rivelato di aver già voltato pagina dal punto di vista sentimentale dopo che l'ex fidanzata Giulia De Lellis è uscita allo scoperto con Irama: Il Dama sta bene. Non ho mai detto nulla e non ho intenzione di farlo adesso. Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. sono contento se tutti siamo contenti, mettiamola così. Se una storia ...

Giulia De Lellis felice con Irama - Andrea Damante : "Contento se tutti siamo contenti" : L'ex fidanzato dell'influencer non ama molto parlare dell'argomento e assicura di essere felicemente single

Andrea Damante : le parole su Giulia e Irama e la verità su Riccanza : Andrea Damante si svela: le dichiarazioni su Giulia e Irama, la partecipazione a Riccanza e la verità sui suoi flirt In un modo o nell’altro, Andrea Damante si ritrova sempre al cento dell’attenzione. Per mesi e mesi non si è fatto altro che parlare di lui, della rottura con Giulia e di tantissimi, innumerevoli presunti […] L'articolo Andrea Damante: le parole su Giulia e Irama e la verità su Riccanza proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Andrea Damante : ‘Trovare la persona che mi farà innamorare non sarà facile’ : I Damellis non esistono più, Giulia De Lellis si è rifatta una vita con il cantante Irama e per Andrea Damante, ex tronista che infiamma costantemente il gossip, è tempo di bilanci. “Il Dama sta bene”, dice lui parlando di sé in terza persona alla rivista Uomini e Donne Magazine. Sulla nuova frequentazione della sua ex è molto cauto e diplomatico, come sempre: “Io sto benissimo, sono contento del mio lavoro e della mia vita. ...