Anche Sanchez ora comincia a respingere i migranti

Alexis SAnchez in rotta con Mourinho : ha rivelato di voler lasciare lo United : Alexis Sanchez e Mourinho non si amano ed il calciatore cileno potrebbe lasciare il Manchester United già nel mese di gennaio Alexis Sanchez non sembra più rientrare nelle grazie di mister Mourinho. Il suo tempo al Manchester United potrebbe essere già terminato, nonostante vesta la maglia dei Red Devils da solo un anno. Sanchez avrebbe infatti confidato ai compagni di voler lasciare il club già nel mese di gennaio, secondo il Daily mail ...

Gibilterra : SAnchez - Ue è con la Spagna : ANSA, - BRUXELLES, 25 NOV - "Per la prima volta la posizione della Spagna su Gibilterra diventa la posizione dell'Ue". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez al termine del Consiglio europeo ...

Brexit - c’è l’intesa Regno Unito-Spagna su Gibilterra. SAnchez ritira veto in Consiglio : Lo scoglio di Gibilterra sembra superato: Pedro Sanchez ha annunciato dal palazzo della Moncloa che la Spagna ha raggiunto un accordo con l’Unione Europea sul territorio britannico in terra iberica e di conseguenza toglie il veto annunciato nei giorni scorsi all’intesa sulla Brexit che sarà formalizzata al vertice straordinario di domani a Bruxelles. “Dopo una telefonata tra il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il ...

Brexit - su Gibilterra il Regno Unito non molla. E Pedro Sánchez mostra i denti : Il mite premier socialista Pedro Sánchez ora mostra i denti, minaccia il veto della Spagna sull’accordo generale per la Brexit tra l’Unione europea e la Gran Bretagna. Il testo del Draft Agreement inviato ai 27 Stati membri potrebbe ricevere il placet dei rispettivi ambasciatori europei, tuttavia restano nodi da sciogliere. Uno di questi è la questione Gibilterra, il piccolo promontorio (conosciuto come el Peñón) che corre lungo 12 ...

Brexit - SAnchez non molla su Gibilterra : “Senza cambiamenti metteremo il veto” : Su Gibilterra Pedro Sanchez non arretra. Almeno per ora. Il premier spagnolo ha ribadito la minaccia di porre il veto sulla Brexit se nel Withdrawal Agreement, il documento che sancisce l’uscita del Regno Unito dall’Ue, non sarà inserito un capitolo che riguarda lo status del territorio britannico d’oltremare. In un tweet il capo del governo di Madrid ha spiegato che “dopo la mia conversazione con Theresa May, le nostre ...

SAnchez - senza cambi veto su Brexit : ANSA, - BRUXELLES, 23 NOV - Il premier spagnolo Pedro Sanchez ribadisce la minaccia della Spagna di porre il veto sulla Brexit riguardo a Gibilterra. In un tweet Sanchez ha spiegato che "dopo la mia ...

Cuba - visita premier spagnolo SAnchez : 6.00 Il presidente del governo spagnolo,Sanchez, è giunto oggi a L'Avana per una visita ufficiale con forte connotazione economica. La presenza di Sanchez è particolarmente significativa, considerato che avviene in piena era Trump,che vuol rimettere in discussione il disgelo avviato dal precedente presidente Usa, Obama. Sanchez incontrerà il presidente Cubano Miguel Diaz-Canel Bermudez e le altre autorità. E' la prima visita di un presidente ...

Alexis SAnchez prima simula - poi sbaglia il rigore con il cucchiaio in Cile-Costa Rica. VIDEO : Continua il momento nero di Alexis Sanchez . Il Niño Maravilla delude con il Manchester United , solo un gol in undici partite in questa stagione, e ora anche in nazionale. Nell'ultima amichevole ...

Mondiali di calcio - il premier spagnolo SAnchez pro-invasione : 'Organizziamoli col Marocco' : E' riuscito a riportare la Spagna in cima alla classifica del numero di sbarchi dall'Africa all'Europa nel 2018 . Ma al premier spagnolo, il socialista Pedro Sanchez , non basta nemmeno questo. Così ...

Migranti : premier SAnchez a Rabat : ANSA, - Rabat, 19 NOV - È l'immigrazione clandestina il tema caldo dei colloqui in Messico del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, arrivato stamane in visita a Rabat cinque mesi dopo la sua nomina. ...

Spagna - un piano per uccidere il premier SAnchez : arrestato vigilante catalano : Aveva un piano per uccidere il primo ministro. Manuel Murillo Sánchez , vigilante di 63 anni, voleva colpire il premier spagnolo Pedro Sánchez . A scatenare la sua rabbia la decisione del governo di ...

L'incoraggiamento di SAnchez al Pd : lottate - tornerete al governo : Milano, 27 ott., askanews, - 'In tanti ci dicevano di rassegnarci, che non ci sarebbe stato mai più un governo progressista in Spagna. Ma con costanza e determinazione abbiamo dimostrato che il futuro ...