Ambiente | isole minori | 170 milioni per i progetti di tutela e valorizzazione

meteoweb.eu

: RT @ufamCH: Un nuovo rapporto dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) illustra… - RebekkaReichlin : RT @ufamCH: Un nuovo rapporto dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) illustra… - ROSACANINACLUB : Ambiente, isole minori e dissalatori: opportunità e rischi - Meteo Web - ROSACANINACLUB : Ambiente, isole minori e dissalatori: opportunità e rischi - -

(Di giovedì 29 novembre 2018) In arrivo, per leitaliane, 170di euro in sei anni perdi. Ad annunciarlo, in occasione della terza conferenza nazionale di Greening the Islands, è la senatrice Vilma Moronese, presidente della Commissionedel Senato, che ha presentato la Legge Quadro sulleappena approvata dal Senato e ora in esame alla Camera. Il disegno di legge, che amplia l’elenco dellea quelle lagunari e lacustri, definisce la procedura per poter accedere ai finanziamenti.”Levannote e valorizzate, rappresentano un patrimonio turistico e culturale prezioso, ma vivono spesso delle grandi difficoltà a causa del loro isolamento – dichiara Moronese – Nonostante le difficoltà economiche del nostro Paese siamo riusciti a destinare una somma considerevole alle. Ora è importante ...