Amazon Glacier è la cassaforte digitale economica per i nostri dati Archiviare 1 TB

(Di giovedì 29 novembre 2018) Nell’eratutti produciamo una quantità esagerata di, e tutti prima o poi dobbiamo affrontare il problema di dove archiviarli per non perderli. Ecco allora il nuovo piano tariffario, che permette di tenere al sicuro 1 terabyte dial costo irrisorio di 1 dollaro al mese. Sarà attivo dall’inizio del prossimo anno e consiste in una soluzione di cloud storage, ossia di archiviazionesu un server remoto, che in questo caso è gestito daNon dovete considerarlo come un concorrente di OneDrive di Microsoft, per esempio. Il nome “Galcier” lascia intendere che parliamo di una soluzione di archiviazione a lunga durata. Unaaffidabile in cui chiudere il proprio patrimonio, che si tratti di foto, video, film o musica. Per esempio, potete riporre qui le foto dei vostri figli da quando sono nati al 2015, per ...