Altro che flop | iPhone Xr sta vendendo di più degli altri smartphone Apple

C'è un Altro Schumacher che presto diventerà re : Mick Schumacher. Schumino va veloce. Mick Schumacher correrà in Formula 2 con i colori della Prema, la scuderia italiana che lo sta ...

Mick Schumacher in F2 - un Altro passo verso la F1 : Step by step, Mick Schumacher sale di serie automobilistica e la sua scalata è prossima alla vetta della F1. Il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher ha annunciato il debutto in F2 nel 2019. Continuerà sotto l’egida del team italiano Prema dopo essersi appena laureato campione europeo di F3, centrando in ottobre sul circuito di Hockenheim un secondo posto sufficiente a garantirgli il titolo grazie a un primato ...

Milan - non solo l’Uefa : sulla strada che porta a Ibra c’è un Altro ostacolo : Non solo l’Uefa nella strada che al momento separa il Milan da Ibrahimovic. Se fino a pochi giorni fa sembrava che tutto dipendesse esclusivamente dalla sanzione che la federazione europea infliggerà ai rossoneri in merito alla questione Fair Play Finanziario, adesso Leonardo rischia di dover fare i conti con un altro problema. Infatti, pare che i Los Angeles Galaxy vogliano tenersi stretto l’attaccante svedese che, dopo aver ...

Domenica Live - il duro messaggio di Barbara D'Urso contro la sua ex amica Mara Venier : 'Qualche Altro stolto' : In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, 25 novembre, molti volti noti dello spettacolo hanno voluto appoggiare la campagna della vicepresidente della Camera dei deputati, ...

Eurozona - con l’austerity ci rimettono i Paesi in difficoltà. Altro che Unione monetaria : di Riccardo Realfonzo* Presento di seguito, con alcune note esplicative, le slides della mia conferenza tenuta al convegno dell’associazione Asimmetrie Euro, mercati, democrazia 2018, svoltosi a Montesilvano l’11 novembre 2018. 1. La crisi dell’Eurozona L’Unione monetaria europea si presenta oggi come un’Unione incompleta. Abbiamo una moneta unica, ma non una banca centrale che funzioni da prestatore di ultima istanza (garantendo sempre ...

Pensioni - Boeri : “Con quota 100 visione distorta del mercato del lavoro. Non è un bus : non necessario che uno scenda per far salire un Altro” : Ospite a Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, che ha spiegato: “Non c’è nessuna garanzia che se 400mila persone andassero in pensione 400mila giovani avrebbero un posto di lavoro. È una visione distorta del mercato del lavoro: si pensa che funzioni come un autobus nell’ora di punta dove se qualcuno sale qualcuno deve scendere”. Video Rai L'articolo Pensioni, Boeri: “Con quota 100 ...

Reddito di cittadinanza? Tutt'Altro che deciso : "Allo studio diverse opzioni" : Per Salvini e il governo si apre la settimana più difficile: mentre è scontato il ricorso alla fiducia per l'approvazione...

Altro che Babbo Natale - lettera di Toma a Salvini : mi hai deluso - : Se finora non è stato nominato un tecnico a capo della sanità, si dice nei corridoi della politica, è perché la Lega ha tenuto il fronte. Senza la condivisione di Toma, avrebbe detto ai 5 Stelle ...

Altro che calciatore - il figlio di Vidal premiato come miglior Youtuber del Cile : l’emozione di papà Arturo : Arturo Vidal orgoglioso del figlio premiato miglior Youtuber del Cile, il piccolo Alonso è una vera e propria star nel suo Paese di origine Parla quattro lingue (italiano, inglese, russo e tedesco) ed è un Youtuber di successo: stiamo parlando di Alonso, figlio di Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona in queste ore sui social ha condiviso un post in cui mette in mostra il talento del figlio. Il piccolo Alonso è stato premiato in ...

Tajani : "Altro che cene - Italia cambi" : 10.50 "Formalmente strette di mano e sorrisi, vedremo se l'Italia vorrà cambiare la Manovra, perchè è l'unica possibilità per dare una risposta positiva agli Italiani. Non è questione di cene e cenette ma di sostanza.Bene che si abbassino i toni, ma importano i contenuti". Così il presidente del Parlamento europeo ed esponente FI,Tajani, a Bruxelles sulla Manovra e la cena di ieri di Conte e Juncker. "Se si cambia la Manovra, cambierà anche il ...

Altro che nuova patrimoniale Ne paghiamo già quattordici : Cena con patrimoniale. Dopo l'incontro, ieri sera a Bruxelles, tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker è tornata ad addensarsi sull'Italia l'ombra ...

Sondaggio Ipsos - Matteo Salvini e la Lega come la Dc dei tempi d'oro : Altro che Silvio Berlusconi : 'Stamattina mi ha chiamato un giornalista chiedendomi di commentare un Sondaggio che dà la Lega al 36%. Possono darmi anche al 92%, ma se io firmo un accordo non cambio idea, faccio di tutto per ...

Il giorno della Colletta Alimentare. Altro che Black Friday! : Cosa c’entra la Colletta Alimentare con un giornale di motori? C’entra eccome, perché le iniziative intelligenti, utili e che vanno a buon fine devono far parte della vita di tutti. Per chi vi scrive è da sempre un appuntamento cui non si può e non si deve mancare: basta poco per contribuire a dare un […] L'articolo Il giorno della Colletta Alimentare. Altro che Black Friday! sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

La modella Ilaria Capponi a Storie Italiane : «Altro che la taglia 38 imposta dall’Alta Moda - orgogliosa della mia 42» : Taglie sempre più piccole e regimi alimentari ristrettissimi: il risultato, sempre più spesso, è l’insorgere di gravi disturbi alimentari tra ragazze e ragazzi che sognano una carriera in passerella. Ilaria Capponi, bellissima modella nostrana e già protagonista di una denuncia tramite i social network, oggi a Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 ha parlato dei rischi a cui sono esposte tante adolescenti. «Più che arrabbiata sono delusa», ...