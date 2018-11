All' asta in Gb la pistola del primo James Bond

Bond - All'asta la sua prima pistola : la Walther PPK di 'Licenza di uccidere' : Va all'asta in Gran Bretagna la pistola brandita da Sean Connery nei panni di James Bond nel primo film della serie sulla più celebre spia del grande schermo. Si stima che potrebbe spuntare fino a 80.

Borse Allungano - a Piazza Affari ok Luxottica. Tassi in calo nell'asta BTp : Usa: +2% annuo inflazione Pce a ottobre, in linea con le attese L'inflazione negli Stati Uniti resta a livelli considerati ottimali per un'economia in salute. La misura preferita dalla Federal ...

Ready Pasta - la Barilla importa la cucina italiana All'estero con una pasta pronta in 60 secondi : Da anni ormai la cultura culinaria nostrana viene importata e riprodotta in ogni parte del mondo, suscitando i commenti sdegnati degli italiani che, dall'alto della loro tradizione, mal sopportano le ...

Raro esemplare di leone bianco potrebbe finire All'asta per una finta caccia. Partita una mobilitazione : I leoni bianchi sono una delle specie di mammiferi più a rischio di estinzione. Al mondo ne sono rimasti solo 300, 13 dei quali in libertà mentre gli altri vivono rinchiusi in zoo o riserve naturali. Tuttavia un maestoso esemplare di leone bianco, chiamato Mufasa, rischia di essere venduto ad un privato, per poi essere ucciso in una finta battuta di caccia e la sua testa esposta come trofeo.In Sudafrica, luogo in cui si trova ...

Sophia Loren - All'asta la vestaglia indossata nel film di Scola Una giornata particolare : A disegnarla fu lo stesso regista, per rendere l'idea di una donna dimessa, moglie e madre sotto il regime. Adesso la vestaglia indossata sul set da Sophia Loren nel film del 1977 di Ettore Scola 'Una ...

Crollo ponte : maglia Nazionale All'asta : L'intero ricavato della maglia dell'Italia e dei tanti cimeli messi all'asta da 'Stelle Nello Sport' nelle ultime settimane verrà devoluto alle realtà colpite dal Crollo di ponte Morandi. La consegna ...

California : tempesta porta il pericolo di frane e Alluvioni sulle aree devastate dagli incendi - nuovi elementi sulle cause del Camp Fire : Le fiamme stavano già divorando la città di Paradise, nel nord della California, all’inizio del mese di novembre quando Pacific Gas & Electric Co. (PG&E) ha preso la decisione che le migliori condizioni meteo significassero che l’interruzione della corrente nell’area come precauzione contro gli incendi non era necessaria, secondo i documenti consegnati dall’azienda. Ricordiamo che nel devastante Camp Fire hanno perso la vita almeno 88 ...

Dopo I Bastardi di Pizzofalcone un nuovo progetto per Alessandro Gassmann - Massimiliano GAllo e Maurizio De Giovanni : I Bastardi di Pizzofalcone è appena stata rinnovata per una terza stagione da Rai1 e in attesa di capire chi uscirà indenne dalla spaventosa esplosione che ha chiuso la seconda, i suoi protagonisti si preparano a lavorare a nuovi progetti. Massimiliano Gallo, che nel poliziesco ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni interpreta il commissario Palma, sarà presto il protagonista della nuova fiction di Rai1 Le Avventure Di Imma, composta da ...

Ambiente : boom di pasta speciale spinto dAll’origine 100% italiana : E’ boom in Italia anche per la pasta di grani antichi come il Senatore Cappelli con un aumento in un anno del 400% delle superfici coltivate che hanno raggiunto i 5000 ettari nel 2018 sotto la spinta del crescente interesse per la pasta 100% di grano italiano, grazie all’entrata in vigore dell’obbligo di indicare l’origine in etichetta. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare lo studio AIDEPI sui cambiamenti in atto nei consumi di pasta. ...

La storica scala della Torre Eiffel battuta All'asta per 169mila euro. Boom di turisti : Le restanti venti sezioni sono esposte in vari angoli del mondo, da Yamanashi, in Giappone, a New York, vicino allo Statua della Libertà, oppure in mano a collezionisti privati, anche in Italia. Di ...

Mastandrea : “Io di sinistra? Preferisco dire che sono nato e cresciuto antifascista. Alle ultime elezioni non ho votato” : Ospite nella redazione del Fatto.it Valerio Mastandrea, all’esordio come regista con Ride, ha raccontato della sua appartenenza politica storicamente di sinistra: “sono nato e cresciuto antifascista. Oggi dirsi di sinistra mi da un po’ fastidio per possibili strumentalizzazioni. Antifascista è una cosa più completa che mi riguarda parecchio”. Alla domanda verso chi deve guardare un antifascista al momento del voto Mastandrea ha raccontato della ...

Ricatto grillino sulla manovra : le frequenze tv vadano All'asta : Le tensioni tra Movimento 5 Stelle e Lega sulla manovra hanno due ricadute sullo scenario politico. Da una parte, si deve registrare il sostanziale pantano in commissione Bilancio alla Camera, una ...

FootbAll e Sport Memorabilia : All’asta una rara maglia numero 9 di Maradona : Il primo contratto da professionista di Giampiero Boniperti, bandiera della Juventus in campo e poi presidente dei bianconeri, una rara maglia di Maradona con il numero 9 anziché il 10 lasciato all’emergente Zola, un dipinto di Gigi Meroni, l’estroso talento del Torino morto tragicamente, maglie di Platini e Scirea, del Cannibale del ciclismo Eddy Merckx, foto e documenti di Coppi e Bartali. Sono i cimeli che, il 13 dicembre, ...

L'arte moderna All'asta a Bolzano con i maestri della Pop Art : ... Mimmo Rotella, Getulio Alviani, fino ai grandi maestri della Pop Art Americana, come Wharol e Lichtenstein, che hanno influenzato grafici, designer ed artisti di tutto il mondo, come Robert ...