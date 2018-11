Alfa Romeo | la produzione del nuovo suv compatto è prevista a Pomigliano d' Arco

Gruppo FCA - La Suv compatta Alfa Romeo assegnata a Pomigliano : Tredici nuovi modelli o restyling di modelli esistenti e nuove motorizzazioni con impiego di tecnologia ibrida o elettrica. questo il piano del Gruppo FCA per l'Italia per il triennio 2019-2021, illustrato ai sindacati dal nuovo numero uno dell'area Emea, Pietro Gorlier. Degli 8,5 miliardi di investimenti destinati all'intera regione Emea, cinque saranno destinati all'Italia. Le prime parole di Gorlier. "L'Italia resta al centro del piano ...

Rubarono Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet iscritta alla Mille Miglia - arrestati : Si tratta di un'Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet, Touring Superleggera, con targa olandese, rubata fuori da un albergo il 13 maggio. Vettura dal valore superiore al milione di euro di proprietà ...

Furto dell’Alfa Romeo iscritta alla Mille Miglia : recuperata la 6C da un milione di dollari [FOTO] : La vettura è stata rubata prima che potesse partecipare all’edizione 2018 della storica corsa Una preziosa Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet Touring Superleggera del 1942, del valore di circa un milione di dollari, era stata rubata lo scorso maggio a Brescia, poco prima che la vettura potesse partecipare alla Mille Miglia. La costosa vettura era stata trafugata mentre si trovava su un rimorchio all’esterno dell’hotel ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2018 in DIRETTA : 27 novembre. Raikkonen debutta con l’Alfa Romeo-Sauber - si provano le Pirelli 2019 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test ad Abu Dhabi del Circus della Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina i team si ritroveranno per provare le gomme Pirelli 2019 e, nello stesso tempo, consentire ai piloti di girare con alcuni componenti funzionali alle vetture dell’anno prossimo. La Mercedes si affiderà in questo day-1 al finlandese Valtteri Bottas, reduce da un’annata negativa nella quale la ...

Pirelli e Alfa Romeo per l’Accademia di Guida : Fra le curve del circuito di prova FCA a Balocco, Pirelli è stata partner tecnico dell’evento “Accademia di Guida Alfa Romeo” che racconta i segreti della dinamica di Guida delle vetture del Biscione. Prove in pista e approfondimenti tecnici (dalle sospensioni ai pneumatici) hanno permesso di capire cosa ha consentito alla nuova generazione di Alfa […] L'articolo Pirelli e Alfa Romeo per l’Accademia di Guida sembra essere il primo ...

Alfa Romeo svela i segreti della dinamica di guida delle sue auto : svelati per la prima volta i segreti della rinomata dinamica di guida Alfa Romeo con un evento originale tra workshop...

Alfa Romeo svela i segreti della sua dinamica di guida : ... nel 2020 a Cassino arriva un modello ibrido?

Museo Alfa Romeo e MAUTO insieme a Milano AutoClassica : Il Museo Storico Alfa Romeo e il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino propongono ai visitatori di Milano AutoClassica un approfondimento su un capitolo leggendario dello sport, attraverso un itinerario ideale che collega Arese – dov’è esposta l’imponente 8C 2900 – e Torino, che ospita la piccola ma grintosa Cisitalia. Due luoghi in cui si possono […] L'articolo Museo Alfa Romeo e MAUTO insieme a Milano AutoClassica sembra ...

Alfa Romeo : la Casa del Biscione svela il segreto della sua incredibile dinamica di guida [FOTO] : svelati per la prima volta i segreti della rinomata dinamica di guida Alfa Romeo con un evento originale tra workshop tecnici e sessioni di guida specifiche presso il Balocco Proving Ground Per la prima volta Alfa Romeo svela i segreti della sua rinomata dinamica di guida attraverso quattro approfonditi workshop tecnici e sessioni in pista appositamente studiate per far provare le soluzioni tecnologiche Alfa Romeo. la trazione integrale ...

Fca - parla l'ad Manley : 'Maserati va differenziata da Alfa Romeo' : "Errori di gestione importanti" per il brand Maserati. A parlare non è un appassionato di motori qualsiasi, ma l'amministratore delegato di Fca Mike Manley, che in una recente intervista ha fatto il punto sull'andamento della casa del tridente, lontana dagli obbiettivi di vendita attesi per il 2018. Parole che non appaiono votate solo a marcare un segno di discontinuità dalla gestione precedente, quella di Sergio Marchionne, ma ad analizzare un ...

Crollano le vendite Audi in Europa ad ottobre - ma Alfa Romeo non ne approfitta : Il mercato europeo è calato lo scorso ottobre del -7,4%, ma impressionano negativamente i risultati di alcuni marchi premium appartenenti al Gruppo Volkswagen. Il brand Porsche aveva dichiarato da tempo la sospensione della produzione di alcuni modelli per l'aggiornamento al nuovo protocollo emissioni wltp, quindi non stupisce il -64,1% registrato ad ottobre. Colpisce invece la battuta di arresto di Audi, che ha visto le vendite ridursi del ...

Alfa Romeo Giulietta Sprint Bertone : un esemplare del 1956 venduto all'asta