Alex è arrivato al Bambino Gesù di Roma | l' ultima speranza di salvarlo

Il piccolo Alex è arrivato in Italia da Londra - atteso al Bambin Gesù di Roma per il trapianto del midollo : Il piccolo Alessandro Maria Montresor è arrivato in Italia e, secondo quanto si apprende, sta giungendo all'Ospedale Bambin o Gesù di Roma da Londra . Alex , che ha 18 mesi ed una grave patologia genetica, era ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra . Fino ad oggi, non ha avuto successo la ricerca di un donatore totalmente compatibile con il bimbo. Al Bambin o Gesù verrà sottoposto ad una tecnica di trapianto ...

Alex Zanardi nuovo record del mondo nella competizione Iron man : “Nei miei sogni migliori non sarei arrivato a tanto” : I suoi record non si contano, la sua forza nemmeno. A un anno dall’aver stabilito un primato straordinario – cioè essere il primo paratleta a scendere sotto le nove ore nella competizione Iron man – Alex Zanardi è riuscito a migliorare ulteriormente la sua performance: nuovo record mondiale per la categoria disabili e quinto su quasi 3000 atleti normodotati in gara. In un tweet la felicità del campione per il nuovo ...