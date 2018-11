Al via processo per riciclaggio | Fini | ' Coscienza a posto'

Bpvi : MdC - sabato data storica al via il processo contro gli ex vertici : Vicenza, 29 nov. (AdnKronos) - "sabato primo dicembre sarà una data storica in quanto si aprirà finalmente il processo nei confronti di Gianni Zonin e degli ex vertici dell'istituto vicentino che il gup Roberto Venditti, 10 mesi dopo l’udienza del 12 dicembre 2017, ha rinviato a giudizio, ovvero Giu

Omicidio Jessica Faoro : rito abbreviato per il tranviere/ Ultime notizie - il processo inizierà il 30 novembre - IlSussidiario.net : Omicidio Jessica Faoro: rito abbreviato per il tranviere. Ultime notizie, il processo inizierà il 30 novembre e si concluderà a metà dicembre

Pernigotti - al via processo di reindustrializzazione : Lo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure non chiuderà. Almeno per ora. A seguito dell'incontro tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Vicepresidente e ministro del Lavoro e dello ...

Pamela Mastropietro - Innocent Oseghale a processo in Corte d’assise. Respinta dal gup la richiesta di abbreviato : Il processo a carico di Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Matropietro si svolgerà con ordinario davanti alla Corte di Assise si aprirà il 13 febbraio 2019. Lo ha deciso il gup Claudio Bonifazi che la respinto la richiesta di rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena, avanzata dalla difesa, con il parere positivo della Procura di Macerata. Il rito abbreviato era stato condizionato dai ...

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul “caso escort” : L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio a Bari per il processo sul cosiddetto “caso escort”: l’accusa è induzione a rendere false dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Secondo i pubblici ministeri Pasquale Drago e Eugenia Pontassuglia, Berlusconi avrebbe offerto avvocati, un lavoro e centinaia

Ha preso il via oggi - il processo d'appello su 'Gettonopoli' : Ha preso il via oggi, il processo d'appello su 'Gettonopoli'. Questa mattina, il sostituto procuratore generale dottor Felice Lima ha chiesto al Collegio giudicante di confermare la sentenza e l'...

Pressioni e richieste di favori ad Associazione migranti : a processo Sindaco di Neviano : Silvana Cafaro, 63 anni, al suo secondo mandato, dopo la riconferma alle elezioni del 2015, risponde dell'ipotesi di reato di concussione

Milano : al via processo partecipativo su termovalorizzatore Sesto S. Giovanni (2) : (AdnKronos) - "Il ricorso a strumenti come il dibattito pubblico è innovativo anche per un’azienda come Gruppo Cap, che da 90 anni fornisce servizi fondamentali come l’acqua e si confronta costantemente con le esigenze delle comunità presidiate", afferma Alessandro Russo, presidente e amministratore

Milano : al via processo partecipativo su termovalorizzatore Sesto S. Giovanni : Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Dare voce al territorio e offrire alla cittadinanza, alle associazioni, a gruppi e comitati locali la possibilità di prendere parte alla definizione di un processo strategico. Fornendo le informazioni in trasparenza e instaurando un rapporto di dialogo e confronto apert

Crac Banca Marche - 13 a giudizio : processo al via il 9 maggio. Assolti i tre sindaci : Sono stati Assolti i tre membri del collegio dei sindaci di Banca Marche che avevano scelto il rito abbreviato nel procedimento per il Crac dell’istituto di credito, mentre altre 13 persone sono state rinviate a giudizio. Il gup ha assolto perché il fatto non costituisce reato Marco Pierluca, Franco D’Angelo, che hanno fatto parte dei collegi sindacali di Banca Marche e Medioleasing, e Piero Valentini, già presidente del collegio sindacale di ...

Strage Viareggio - al via processo appello : ANSA, - FIRENZE, 13 NOV - E' iniziato davanti alla terza sezione penale della corte di appello di Firenze il processo per la Strage ferroviaria di Viareggio , Lucca, che il 29 giugno 2009 costò la ...

Strage di viareggio - inizia il processo d'appello a Firenze : Incendio e Iesioni a rischio prescrizione. I familiari delle vittime chiedono agli imputati di rinunciare alla decadenza dei due reati colposi. Vietate foto e riprese

via al processo a "El Chapo". New York mai così blindata : New York Dopo fughe spettacolari, l'estradizione negli Stati Uniti e due rinvii in corte, prende il via oggi in una New York blindata il processo contro il signore della droga messicano, Joaquin 'El ...

Rinviati a giudizio dieci medici - nell'ambito del processo per la morte della 44enne messinese Lavinia Marano : La dottoressa Tiziana Leanza giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina, ha disposto oggi il rinvio a giudizio di dieci medici finiti sotto processo nell'ambito del decesso della ...