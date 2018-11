Aiuto! Arrivano Gli Ospiti | Castrignano e Ribaldone tornano su La5

davidemaggio

(Di giovedì 29 novembre 2018) Andrea, AndreaL’utilizzo della realtà virtuale sarà la grande novità della seconda edizione digli, il docureality che abbina food e design al via da stasera alle 23.15 su La5. “Grazie all’aiuto della tecnologia mostreremo in anteprima ai protagonisti delle nostre storie tutti gli ambienti rinnovati” ha anticipato Andrea, padrone di casa insieme allo chef stellato Andrea, sul suo sito ufficiale. In particolare, grazie a uno speciale visore, i clienti si troveranno letteralmente immersi nel progetto pensato per loro.“I clienti avranno così la possibilità di interagire con il software per scegliere alcuni elementi come arredi e suppellettili”ha spiegato il designer. Sei le puntate in programma: altrettanti i committenti alle prese con l’organizzazione di un pranzo o di una ...