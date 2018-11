Aggressione a calciatore | la parti si invertono | Daspo per un guardalinee

Napoli - Aggressione razzista a calciatore di colore : picchiata stella del Gragnano : Da Napoli arriva un'altra brutta storia di razzismo: Amir Gassama, stella diciannovenne del Gragnano (squadra partenopea che milita in serie D), è stato aggredito brutalmente. Il giovane attaccante originario della Guinea, ieri, dopo l'allenamento si era concesso una passeggiata in centro. Mentre rientrava a casa, però è stato accerchiato da un gruppo di persone e picchiato brutalmente solo per il colore della sua pelle. L' aggressione Amir ...

Nicklas Bendtner - ex calciatore di Arsenal e Juventus - dovrà scontare una condanna per Aggressione in Danimarca : Il calciatore danese Nicklas Bendtner, tuttora sotto contratto con la squadra norvegese del Rosenborg, dovrà scontare una condanna per aggressione in Danimarca per aver aggredito un tassista a Copenaghen lo scorso settembre. Bendtner ha scelto di non presentare ricorso contro la condanna