Aeroporto Fiumicino | Francesco Apolloni e il suo libro interattivo

Cosi si intrufolava ai check-in e borseggiava i passeggeri all'Aeroporto di Fiumicino : Un video della polizia mostra l'azione di un borseggiatore algerino all'aeroporto di Fiumicino. Si dirige verso il check in delle partenze intercontinentali e si concentra sui facoltosi passeggeri in ...

ADR - nuovo appuntamento con la cultura all'Aeroporto di Fiumicino : Torna all'Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci Lìbrati , l'iniziativa culturale promossa da Aeroporti di Roma , ADR ,, in collaborazione con l'associazione culturale Mecenate 90, presieduta dal ...

Aeroporto Fiumicino Roma - sequestrati 12 kg di droga in busti ortopedici : Roma Aeroporto di Fiumicino: sequestrati 12 kg di cocaina occultati in busti ortopedici e in confezioni di prodotti cileni. Arrestati tre corrieri

Aeroporto Fiumicino - torna l'opera lirica presso le sale d'imbarco : La finalità per AdR è quella di "migliorare la qualità del tempo trascorso in Aeroporto, come vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma ...