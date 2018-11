Acquistare casa a New York? Ora conviene Ecco dove

Ecobonus prorogato - confermate per tutto il 2019 le detrazioni per ristrutturare casa e Acquistare mobili : La manovra del governo giallo-verde conferma le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia , interventi di efficienza energetica , bonus mobili e bonus giardini . La proroga delle misure che ...

Migliori occasioni in casa Honor il 14 ottobre : quale conviene Acquistare? : Due tra gli smartphone Honor maggiormente apprezzati dal pubblico italiano, in questo periodo, sono sicuramente i cosiddetti Honor 10 e Honor 9 Lite. Questo brand ha sempre puntato su un rapporto tra qualità e prezzo estremamente aggressivo, anche perché gli scarsi investimenti in pubblicità (soprattutto a confronto con il fratello maggiore Huawei), consentono al brand di poter proporre sul mercato una strategia più aggressiva e apprezzata dal ...

Alto Adige - agli italiani non residenti vietato Acquistare la seconda casa : DIRITTO DI VOTO Chiudersi e rinchiudersi fra le quattro mura di casa, anziché aprirsi all'universo: vivere, così, in un mondo alla rovescia. Ma costringere cittadini di altre parti d'Italia a cinque ...

Alto Adige - agli italiani non residenti sarà vietato Acquistare la seconda casa : Che si fa 'per la difesa della Heimat', cioè della patria. Con queste parole il governatore uscente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha spiegato la sorprendente norma approvata dalla sua ...