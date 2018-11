' A mio padre sequestrati secchi e calcinacci Sono tranquillo' | Di Maio

Cristina D'Avena piange in tv/ 'È passato tanto tempo - ma mio padre...' - Vieni da me - - IlSussidiario.net : Cristina D'Avena ospite di 'Vieni da me' con Caterina Balivo. Ecco le sue dichiarazioni dopo il successo di 'Duets - Forever'.

Di Maio : tranquillo - a mio padre sequestrati secchi e calcinacci : Bruxelles, 29 nov., askanews, - Il vicepremier Luigi Di Maio si è detto 'assolutamente tranquillo', parlando con i giornalisti oggi a Bruxelles, per quanto riguarda il sopralluogo della Polizia ...

«mio padre - ex tabaccaio - ha ucciso un ladro. Non ha potuto scegliere» : L’orario di chiusura era sempre stato il momento più temuto della giornata. Verso le 19 i coniugi Petrali, prima di abbassare la saracinesca del loro bar tabaccheria di Milano si accertavano che Nicolò, il figlio più piccolo, fosse a casa o da un amico. Sapevano che a quell’ora, come già era successo anni prima nel loro locale, i ladri si fanno avanti. Era il 2003, e il copione si è ripetuto identico. In serata, due malviventi italiani, entrambi ...

Di Maio : “Io ho lavorato in regola per l’azienda di mio padre” e pubblica le prove online : "Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l’assunzione nell’azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro. Trovate tutto in questo file. Pubblico nuovamente, viste le menzogne che circolano, le mie dichiarazioni patrimoniali e di reddito da quando sono parlamentare e da quando sono ministro", ha scritto Luigi Di Maio a corredo della documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro ...

Alberto Angela : «Quanti viaggi con mio padre Piero - ma abbiamo rischiato di morire» : Alberto Angela sempre più infaticabile: il popolare conduttore e divulgatore scientifico, infatti, sta triplicando i suoi impegni, televisivi e non. Dopo le ultime quattro puntate di Ulisse , che si ...

Mario Calabresi - il direttore de La Repubblica a Di Maio : 'Avete querelato mio padre - ucciso nel 1972' : Che i rapporti tra il Movimento 5 Stelle e il quotidiano La Repubblica non siano idilliaci, lo dimostrano non solo i post e gli annunci degli esponenti pentastellati, ma anche le tante querele che ...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

Di Maio : distanze da fatti di mio padre : 12.36 "Fate tutti gli accertamenti che dovete, ma l'unica cosa che non sopporto è che io possa essere paragonato a una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare quella del padre" Così il viceministro Di Maio sulla vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre si riferisce al caso della Boschi "Sono qui per dare tutte le spiegazioni possibili per fatti che risalgono a più di dieci anni fa, fatti da cui io prendo le ...

Calabresi : "M5s ha querelato mio padre Luigi anziché me" | Di Maio : anche voi sbagliate : Botta e risposta in tv sulla libertà di stampa tra il direttore di "Repubblica" e il leader grillino.

Ministro Di Maio : non come Boschi - distante da fatti mio padre : Sulla vicenda di mio padre "fate tutti gli accertamenti che dovete ma l'unica cosa che non sopporto è come io possa essere paragonato ad una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare ...

"Querelate mio padre che è morto" - "Dite bugie". Lite tv Di Maio-Calabresi : Che però ha dovuto incassare la replica di Calabresi che gli ha ricordato che tra le cinque querele ricevute dal mondo M5S, due da Di Maio e tre da Casaleggio, 'le ridò una querela che mi è arrivata ...

Calabresi-Di Maio - che scintille in tv : "Avete querelato mio padre - morto 46 anni fa" : Il direttore di Repubblica e il vicepremier e ministro del Lavoro si confrontano sulla libertà di stampa a DiMartedì su La7...

Scontro Di Maio-Calabresi con gaffe - il giornalista : 'Avete querelato mio padre' : "Berlusconi è entrato in politica - ribatte Calabresi - De Benedetti invece si è ritirato". Il direttore di Repubblica ha poi accusato Di Maio di volere un regime coreano per scegliersi gli editori ...

Calabresi a Di Maio : “Ha querelato mio padre anziché me. Questo dà l’idea dell’approssimazione con cui fate le cose” : Battibecco vivace a Dimartedì (La7) tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, e il direttore di Repubblica, Mario Calabresi, sulla libertà di stampa e sul rapporto tra politica e giornali. Calabresi, alle battute finali del confronto, ricorda di avere ricevuto due querele da Di Maio e tre da Casaleggio. E aggiunge, porgendo a Di Maio alcuni fogli: “La querela relativa caso di Raffaele Marra gliela do adesso, così la riguarda e me ...