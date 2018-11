21 mln l' anno atti di pirateria su sport

SOTTOMARINO SAN JUAN RITROVATO DOPO UN ANNO/ Ultime notizie - operazione costata 7.5 mln di dollari - IlSussidiario.net : In Argentina è stato RITROVATO il SOTTOMARINO Ara San JUAN sui fondali del sud Atlantico, un ANNO DOPO la scomparsa: morti i 44 membri dell'equipaggio

Droga - in pizzini affari da 7 mln anno : ANSA, - NAPOLI, 15 NOV - Un 'giro d'affari' pari a circa 20 mila euro al giorno e oltre 7 milioni di euro l'anno: analizzando alcuni 'pizzini' i Carabinieri della compagnia Stella, a Napoli, hanno ...

In Italia 10 mln di pannolini al giorno in discarica o inceneritore : ... sottoscritta da FaterSMART, Enel, Intesa Sanpaolo, Novamont, Costa Crociere, Gruppo Salvatore Ferragamo, Bulgari e Eataly, presenteranno il Position Paper per l'Economia Circolare; lo stesso giorno ...

Usa - hanno votato 7mln di elettori : 3.33 Le elezioni di metà mandato per rinnovare il Congresso in America sono previste martedì 6 novembre ma grazie al voto anticipato si sono già recati ai seggi oltre sette milioni di elettori, secondo un'elaborazione fatta per il New York Times. Si tratta di un numero record che fa prevedere un'altissima affluenza alle urne, pari almeno al 48% delle midterm del 1966. Il primato fu raggiunto nel 1914 con il 51% dei votanti.

Afghanistan - oltre 3mln hanno già votato : 8.45 Secondo giorno di voto in Afghanistan, dopo le violenze e il caos che ieri hanno causato ritardi e interruzioni delle votazioni. La commissione elettorale indipendente ha dichiarato che finora hanno votato oltre 3 milioni di persone su 8,8 milioni registrate. La partecipazione maggiore è stata a Kabul e la più bassa nella provincia meridionale di Uruzgan.Almeno 27 civili e 11 membri delle forze di sicurezza afgane sono stati uccisi e ...

Chelsea : Hazard resta per 18 mln all'anno : ANSA, - ROMA, 11 OTT - Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo, perché Eden Hazard non lascerà il Chelsea. Il trasferimento al Real Madrid, che sembra sempre sul punto di essere perfezionato, ...