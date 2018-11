10 kg di Droga

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di Droga. Blitz della GdF in alto mare - fermati due bulgari : L'imbarcazione carica di droga in viaggio nel Mediterraneo. A bordo undicimila chili di hashish, intercettati dalla guardia di finanza sulla imbarcazione lunga più di 19 metri.Continua a leggere

Droga : traffico di cocaina e hashish - quattro arresti nell'Ennese : Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, sono state eseguite dalla polizia ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per quattro indagati ...

Droga : a Pozzallo la Finanza sequestra 11 tonnellate di hashish : Maxi-sequestro di Droga nel porto siciliano di Pozzallo: la Guardia di Finanza ha scoperto 11 tonnellate di hashish su un veliero di 19 metri intercettato in acque internazionali e ha arrestato i due membri dell'equipaggio, entrambi bulgari. L'operazione è stata eseguita nella notte tra lunedì e martedì da una task force congiunta della Guardia di Finanza composta da unità navali del ...

Droga : a Pozzallo la Finanza sequestra 11 tonnellate di hashish : Maxi-sequestro di Droga nel porto siciliano di Pozzallo: la Guardia di Finanza ha scoperto 11 tonnellate di hashish su un veliero di 19 metri intercettato in acque internazionali e ha arrestato i due ...

Fentanyl - guerra tra Usa e Cina - anche - sulla Droga chimica : NEW YORK - Un capitolo spinoso e doloroso delle tormentate relazioni tra Stati Uniti e Cina ancora aperto è quello del traffico di droga. Al centro di questa battaglia c'è il Fentanyl, oppiaceo ...

Fortnite crea dipendenza - esperto paragona il gioco a una vera e propria Droga : Il successo di Fortnite appare ogni giorno sempre più inarrestabile. Il Battle Royale targato Epic Games continua infatti a macinare incessantemente numeri da paura, con l'ultimo traguardo raggiunto, come riportato nella tarda serata di ieri, che consta in duecento milioni di utenti che hanno fatto almeno una volta accesso nella modalità competitiva. Un risultato assolutamente ragguardevole, e che lascia chiaramente ben sperare in vista del ...

Ragusa - barca a vela con 11 tonnellate di Droga. Blitz della Finanza in alto mare - fermati due bulgari : Il carico di hashish era partito forse dal Marocco, destinazione Libia. L’operazione dopo una segnalazione della polizia spagnola

AVERSA " Maltratta la moglie - nasconde armi e Droga in casa : arrestato Laiso : Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un noto pregiudicato AVERSAno Laiso Domenico, classe 1985, resosi responsabile dei reati di Maltrattamenti in famiglia, detenzione ai fini di ...

Maxi blitz a Scampia - decine di perquisizioni e due arresti per Droga : Operazione ad alto impatto nel quartiere Scampia, nel Lotto SC del complesso '33'. Gli agenti del commissariato Scampia, pattuglie del reparto Prevenzione crimine Campania e una squadra dei vigili del ...

'Portaci la maglietta grande' : così ordinavano la Droga al pusher : I carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio Emanuele Chiatto, 22enne di Grumo Nevano già noto alle forze dell'ordine. Chiatto è stato ...

Operazione antiDroga nel foggiano - un arresto anche in Molise : Da San Severo fino a Campobasso . Ancora un arresto che va a confermare come nel capoluogo molisano ci siano diverse infiltrazioni malavitose provenienti dalla vicina Puglia. Tutto gira intorno alla ...

Roma : controlli antiDroga a San Basilio - tre arresti : Roma – Al termine di una mirata attivita’ antidroga, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno arrestato in flagranza di reato 3 Romani di 28, 31 e 45 anni con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo diverse ore di appostamento, nei pressi di via Corinaldo, nel quartiere San Basilio, monitorando l’attivita’ di una piazza di spaccio, i Carabinieri sono riusciti ad individuare un ...

Traffico internazionale di Droga : riflessi anche in Valle Caudina : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno smantellato un'associazione finalizzata al Traffico di stupefacenti ...

Droga : Procura Antimafia - 7 arresti : Sette arresti sono stati eseguiti, in queste ore, dalla Polizia di Stato, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Milano, nei confronti dei componenti di un'associazione criminale ...