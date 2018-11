Zingaretti segretario del Pd? Renzi lascia e si fa il suo partito

Una mina su Zingaretti : il candidato segretario Pd a rischio sfiducia in Lazio : Zingaretti gira l'Italia parlando di un modello Lazio e descrivendo la regione come la Svizzera, ma qui non funziona nulla, l'economia della regione è rallentata e continuiamo ad avere l'addizionare ...

Zingaretti - dividere segretario-premier : Quella regola, secondo il governatore del Lazio, "appartiene a un'altra stagione politica, figlia di una cultura maggioritaria che tendeva a unire forze politiche - ha detto -. Bisogna mantenere la ...

Pd - Zingaretti : “Giusto dividere ruolo di segretario da candidato premier. Serve coraggio di cambiare classe dirigente” : “Sono favorevole alla scelta di dividere il ruolo di segretario del Pd dal ruolo di candidato premier – ha dichiarato Nicola Zingaretti – è giusto prendere atto che la centralità di mettersi alla costruzione di un nuovo soggetto politico sia la priorità. Io mi sono candidato per fare il segretario del Pd, per chiedere al mio partito di cambiare. Abbiamo perso il referendum, le amministrative, le politiche. Il Paese ora si ...

Minniti segretario agita il Pd Zingaretti non ci sta - renziani divisi : Lo statuto dem parla chiaro: in mancanza di un vincitore che conquisti il 51% delle preferenze, la parola spetta all'Assemblea. Ecco perché sulla candidatura di Minniti si sarebbe trovata una larga convergenza tesa Segui su affaritaliani.it

Primarie Pd Toscana - ha vinto Simona Bonafè eletta segretario/ Ultime notizie - Renzi ‘batte’ Zingaretti : Simona Bonafè ha stravinto le Primarie Pd in Toscana: col 65% batte Fabiani, eletta neo-segretario regionale. Ultime notizie, Renzi "batte" Zingaretti(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 10:02:00 GMT)

Il discorso con cui Nicola Zingaretti si è candidato a segretario del PD : Il presidente del Lazio ha fatto un discorso sobrio in cui ha ricordato l'importanza dell'unità e ha evitato di attaccare direttamente i suoi rivali The post Il discorso con cui Nicola Zingaretti si è candidato a segretario del PD appeared first on Il Post.

Minniti segretario? Al Pd non serve un altro uomo forte al comando. Io vado da Zingaretti : Pare che, dopo la corte insistente a Delrio, il clan dei renziani si sia rivolto a Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e “uomo forte” per eccellenza, uno dei pochi veri “duri” della sinistra. A me ha sempre ricordato, forse anche per la fisionomia, Bruce Willis in Pulp Fiction, uno che, pur in fuga e ricercato dai gangster, decide di tornare a casa per recuperare l’orologio del padre, dimenticato da Maria de Medeiros sul “piccolo ...

Sondaggi nuovo segretario Pd : Zingaretti stacca tutti : Chi vorreste come nuovo segretario del Pd [VIDEO]? È questa la domanda rivolta dalla Izi, societa' specializzata in indagini di mercato, ai potenziali elettori di centrosinistra. Il Sondaggio, pubblicato ieri sul Fatto Quotidiano, ha fornito una risposta che al momento sembra inequivocabile: Nicola Zingaretti resta il grande favorito per la corsa alla poltrona più importante del Nazareno. L’attuale governatore del Lazio, lo ricordiamo, ...