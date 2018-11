Youth League | poker Inter al Tottenham Ultima giornata decisiva per la qualificazione

Youth League - Napoli show in rimonta : 5-3 alla Stella Rossa con super Gaetano : Fare come i più giovani, magari con qualche patema in meno. Sì, il Napoli fra qualche ora scenderà in campo al San Paolo contro la Stella Rossa. L'obiettivo, ovviamente, sono i tre punti, che ...

Youth League : Inter e Napoli - che rimonte! Vittorie pazze per sperare : Al 45' di Tottenham-Inter, i nerazzurri erano fuori dalla Youth League. Al 90', invece, si è capovolto il mondo. La squadra di Madonna ha vinto 4-2 in Inghilterra e, nell'altra sfida del girone, Psv e ...

Youth League : Gaetano show - Napoli-Stella Rossa 5-3 : Girandola di gol Succede di tutto nell’anticipo “giovanile” di Napoli-Stella Rossa. Gli azzurrini di Baronio vincono per 5-3 al termine di una partita fantastica, e sono ancora in corsa per la qualificazione. Tutto dipenderà dall’esito di Psg-Liverpool (iniziata da pochi minuti) e dai risultati incrociati dell’ultima giornata. Intanto, la primavera del Napoli conquista il suo primo successo nel gironcino di Youth ...

Napoli Primavera Stella Rossa Youth League/ Risultato live 2-2 - info streaming : pari di Saporetti! - IlSussidiario.net : Diretta Napoli Primavera Stella Rossa Youth League: streaming video e tv del match, nel quinto e penultimo turno del girone C.

Napoli Primavera Stella Rossa Youth League/ Risultato live 1-2 - info streaming : serbi avanti con Burmaz - IlSussidiario.net : Diretta Napoli Primavera Stella Rossa Youth League: streaming video e tv del match, nel quinto e penultimo turno del girone C.

NAPOLI PRIMAVERA STELLA ROSSA Youth League / Streaming video e tv : così era finita all'andata - IlSussidiario.net : Diretta NAPOLI PRIMAVERA STELLA ROSSA YOUTH LEAGUE: Streaming video e tv del match, nel quinto e penultimo turno del girone C.

Youth League - crollo Roma col Real : finisce 1-6. I giallorossi restano secondi : Sperava nei tre punti e nel passaggio al turno successivo di Youth League, la Roma di Alberto De Rossi invece si ritrova costretta a fare i conti con una pesantissima sconfitta contro il Real Madrid e ...

Youth League - Juve-Valencia 3-0 : Portanova e Nicolussi firmano il tris : La Primavera della Juventus aveva due obiettivi: dimenticare il pesantissimo 1-5 in campionato contro l'Atalanta e blindare la qualificazione alla seconda fase della Youth League. Missioni compiute: ...

Youth League - la Juventus batte il Valencia e passa il turno : TORINO - La Juventus supera l'ultimo scoglio, il Valencia , sconfitto per 2-0 a Vinovo grazie all'autogol di Huesca al 21' e le reti di Portanova , 41', e Nicolussi Caviglia , 93', e supera il girone ...

Juventus Primavera Valencia Youth League/ Risultato live 0-0 - info streaming : le formazioni ufficiali! - IlSussidiario.net : Diretta Juventus Primavera Valencia, Youth League: serve una vittoria ai giovani bianconeri per l'aritmetica qualificazione al prossimo turno.

Youth League : Roma-Real Madrid 1-6 : Con una vittoria, la Roma avrebbe staccato il biglietto per la seconda fase di Youth League con un turno di anticipo. Quella del 12 dicembre in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen, invece, sarà ...

Youth League - segui in diretta Roma-Real Madrid dalle 14 : le formazioni ufficiali : ROMA - In un'annata costellata dagli infortuni, la Roma Primavera prova a giocarsi la possibilità di centrare la qualificazione in Youth League con un turno di anticipo. Al Tre Fontane i giallorossi ...

Diretta Youth League - Juventus-Valencia live dalle 16 : Battendo il Valencia oggi alle 16 a Vinovo, Sky Sport Football,, sconfitto 1-0 all'andata in Spagna, sarebbe almeno a metà dell'opera: basterà che il Manchester United vinca o pareggi in casa con lo ...

Youth League - Juventus-Manchester United 2-2 : Petrelli e Portanova illudono i bianconeri : Un risultato identico, nella notte dello Stadium, darebbe la matematica qualificazione alla squadra di Allegri. Che, però, deve scendere ancora in campo. Cercando almeno di non fare peggio dei più ...