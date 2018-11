Yakuza | SEGA potrebbe annunciare qualcosa nel corso del Kinda Funny Games Showcase

eurogamer

: In arrivo un annuncio per #Yakuza al #KindaFunnyGamesShowcase. - Eurogamer_it : In arrivo un annuncio per #Yakuza al #KindaFunnyGamesShowcase. - VG247it : SEGA: in arrivo novità per quanto riguarda Yakuza durante il KF Games? - - AkibaGamers : SEGA ha diffuso oggi in rete una ricca galleria di immagini per la versione PS4 di Yakuza 4, in arrivo in Giappone… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Se siete fan della serie, potreste avere alcune notizie in arrivo alla fine dell'anno. Il publisheravere in serbo un annuncio di qualche tipo che dovrebbe essere svelato durante il, una diretta in streaming con un sacco di annunci da tutto il settore dei giochi.Come riporta Dualshockers, la notizia è comparsa su Twitter, dove il co-fondatore di, Greg Miller, ha chiesto ase sarebbero stati disposti adnello show tra un paio di settimane. Sorprendentemente, la compagnia ha risposto subito, affermando che Miller "li ha convinti" a partecipare allo spettacolo. Detto questo, ovviamente, non abbiamo idea di cosa sarà annunciato.Nell'ultimo mese circa,è passato da un piccolo stream al posto della PlayStation Experience, a un evento in piena regola con oltre 50 titoli ...