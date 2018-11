Xiaomi svela come è stata ottenuta la colorazione a gradiente di Mi 8 Lite

Lei Jun svela i retroscena della quotazione in borsa di Xiaomi e parla degli smartphone 5G : Nel corso di un'intervista rilasciata in Cina, Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi , parla della difficile decisione legata all'IPO e degli smartphone 5G. L'articolo Lei Jun svela i retroscena della quotazione in borsa di Xiaomi e parla degli smartphone 5G proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Mix 3 : svelato il nuovo top di gamma che integra fino a 10GB di RAM : E’ da mesi che trapelano indiscrezioni riguardanti il nuovo modello di smartphone Mi Mix, di Xiaomi, la linea di telefoni che ha lanciato la moda dei dispositivi “borderless”, per lasciare maggiore spazio al display riducendo sempre più le cornici. In tal senso la strategia di Xiaomi è quella di seguire la stessa strada dei precedenti modelli, e per questo il nuovo dispositivo presentato oggi non delude di certo. Xiaomi Mi Mix ...