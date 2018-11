Sogno Woods - "nel 2019 voglio un major" : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Superare le vittorie di Sam Snead, 82, sul PGA Tour, vincere un major e divertirsi senza affaticare troppo il fisico. Questi gli obiettivi 2019 di Tiger Woods , vincitore per 80 ...

Golf - Mickelson batte Tiger Woods nella - deludente - sfida del secolo : ROMA - Con un birdie alla 22ª buca Phil Mickelson batte Tiger Woods e a Las Vegas conquista il ' The match ' portandosi a casa un montepremi da 9 mln di dollari , da devolvere in parte in ...