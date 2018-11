Vulcani | sondaggio | quasi una persona su 2 non si sente “assolutamente minacciata dal

meteoweb.eu

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Uncondotto presso il Liceo Villari di Napoli ha rivelato che il 3% del campione pensa che il Vesuvio sia un vulcano spento.“Abbiamo compiuto un’indagine campionaria molto attenta che ha coinvolto i nostri studenti i familiari stretti ma anche non stretti. Il rischioco sembra essere sentito, come condizione, solo dalle popolazioni dell’area circumvesuviana e molto meno da quella napoletana e anche quella dell’area di Napoli Est che risulta essere a ridosso della zona di pericolosità Gialla. Il 3% degli intervistati su un campione di 345 persone coinvolte dalla nostra indagine, ritiene oggi nel 2018 che il Vesuvio sia un vulcano spento, il 46,2% non siassolutamente minacciato dal Vesuvio – ha affermato il professore Luigi Altavilla del Liceo Villari di Napoli – e dall’eventualità attivitàca, il 74,2% sa che esistono Piani di Evacuazione ma ...