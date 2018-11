Voleva avvelenare l' acqua potabile con un topicida | arrestato in Sardegna un presunto

tgcom24.mediaset

: Terrorista Musulmano in Sardegna voleva avvelenare con veleno per topi il torrente vicino casa, pronto a colpire in… - bertignac3 : Terrorista Musulmano in Sardegna voleva avvelenare con veleno per topi il torrente vicino casa, pronto a colpire in… - AAmA42731344 : Bloccato presunto attentatore islamico in #Sardegna -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Stava progettando un attacco con veleno per topi il terroristaa Macomer , in, in un blitz della polizia. E' questa l'ipotesi degli investigatori che per parecchio tempo avevano ...