Tariffe migliori cellulari a Dicembre 2018. Wind - 3 Italia - Iliad - Vodafone e Tim a confronto : Le migliori offerte di Tariffe per cellulari disponibili per questo mese di Dicembre: quali sono, cosa prevedono e costi

Tim e Vodafone - offerte Natale : Supergiga 20 e RED Days le promozioni natalizie : In ottica feste di Natale, gli operatori di telefonia mobile hanno deciso di proporre alcune iniziative commerciali. Un tempo, tali offerte erano note come Christmas Card, ma oggigiorno molto è cambiato, perché c’è stata anche un’evoluzione nelle tariffe per smartphone. Le aziende puntano molto sul traffico dati, mettendo a disposizione sempre più gigabyte per navigare su internet dal proprio dispositivo. Tim e Vodafone hanno deciso di mettere ...

Offerte telefonia mobile TIM - Vodafone - Wind e Tre : le migliori promozioni di fine novembre 2018 : TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia si sfidano a colpi di Offerte, ecco le migliori del momento per cambio operatore e nuovi numeri telefonia mobile: le Offerte di fine novembre 2018 telefonia mobile: le ...

Vodafone e Tim fanno ricorso al TAR - non vogliono risarcire gli utenti : Vodafone e Tim non ci stanno a rimborsare gli utenti per quella che si può definire una vera e propria truffa perpetrata ai danni dei loro clienti con la fatturazione a 28 giorni. Dopo la sentenza del TAR del Lazio che impone di risarcire i clienti soggetti agli aumenti con le fatture a 28 giorni e nonostante non abbiano ricevuto alcuna multa per i loro illeciti, gli operatori fanno anche ricorso. Vodafone e Tim contro i consumatori Non vogliono ...

Offerte telefonia mobile di TIM - Vodafone - Wind e Tre - Le migliori promo di fine novembre 2018 : TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia s sfidano a colpi di Offerte, ecco le migliori del momento per cambio operatore e nuovi numeri telefonia mobile: le Offerte di fine novembre 2018 telefonia mobile: le ...

Non si arrendono TIM e Vodafone contro i rimborsi per fatturazione a 28 giorni : risarcimento in ritardo? : Incredibile ma vero: TIM e Vodafone sono di nuovo all'attacco contro i rimborsi per fatturazione a 28 giorni dovuti ai loro clienti che, nel corso del 2017 in particolar modo, hanno subito un aggravio della loro spesa telefonica mensile per mancato calcolo delle tariffe per mese solare. La scorsa settimana gli operatori già avevano ottenuto un aiuto inaspettato dal TAR del Lazio che aveva accolto i ricorsi degli operatori (anche Fastweb e Wind) ...

TIM e Vodafone non ci stanno e impugnano la sentenza del TAR sulla fatturazione a 28 giorni : TIM e Vodafone non accettano la sentenza del TAR del Lazio e hanno deciso di presentare ricorso, chiedendo la sospensione della sentenza. L'articolo TIM e Vodafone non ci stanno e impugnano la sentenza del TAR sulla fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Offerte telefonia mobile : le promo di fine novembre di Vodafone - TIM - Wind e 3. Info - costi e scadenze : Le promozioni di fine mese di Vodafone, TIM, Wind e Tre Italia per cambio operatore e nuove attivazioni. Tutte le migliori Offerte del momento Offerte telefonia mobile di fine novembre: Vodafone, TIM, ...

Tim con 50GB e minuti illimitati a 7€ contro iliad e attacca Vodafone e Wind Tre con 15 GO New w Deca GO : Continuano le offerte operator attack Tim con 50GB con obiettivo i clienti iliad, ma non solo. Oltre Iron 50GB anche Deca Go e 15 Go New per i clienti Vodafone e Wind Tre. minuti illimitati e 50GB a 7€ per i clienti iliad, 50 GB e 1000 minuti a 15€ oppure minuti illimitati e 20GB a 12€ per i clienti Wind Tre e Vodafone. Tim con 50GB e minuti illimitati Tim Iron è attivabile in negozio ed è dedicata ai clienti iliad e di operatori virtuali che ...

Tar del Lazio : nessuna multa per le bollette a 28 giorni per Tim - Vodafone - Fastweb - Wind Tre : Il Tar del Lazio ha decretato che Tim, Fastweb, Wind Tre e Vodafone non dovranno pagare alcuna multa, pari a 1,1 milioni di euro per ciascun operatore, in seguito alla vicenda delle bollette a 28 giorni. Confermati, invece, i rimborsi agli utenti, in che misura non è ancora noto, ma la sentenza è clamorosa e rafforza la posizione delle compagnie che si sentiranno ancor più agevolate nel violare, leggi, norme e regolamenti e toglie quel poco di ...

Tim con 50GB e minuti illimitati a 7€ contro iliad e attacca Vodafone e Wind Tre con 15 GO New w Deca GO : Continuano le offerte operator attack Tim con 50GB con obiettivo i clienti iliad, ma non solo. Oltre Iron 50GB anche Deca Go e 15 Go New per i clienti Vodafone e Wind Tre. minuti illimitati e 50GB a 7€ per i clienti iliad, 50 GB e 1000 minuti a 15€ oppure minuti illimitati e 20GB a 12€ per i clienti Wind Tre e Vodafone. Tim con 50GB e minuti illimitati Tim Iron è attivabile in negozio ed è dedicata ai clienti iliad e di operatori virtuali che ...

Offerte telefonia mobile : le promo di fine novembre di Vodafone - TIM - Wind e 3 - Info - costi e scadenze : Le promozioni di fine novembre di Vodafone, TIM, Wind e Tre Italia per cambio operatore e nuove attivazioni. Scopri le migliori Offerte del momento Offerte telefonia mobile di fine novembre: Vodafone, ...

Cyber Monday - promozioni Tim - Vodafone e Wind : è attivabile anche la Simple +20 : Il Cyber Monday è l'evento commerciale dedicato agli acquisti online a prezzo scontato, che segue abitualmente il più famoso Black Friday. Per l'occasione, anche le aziende di telefonia mobile hanno deciso di dargli rilevanza, promuovendo tariffe davvero vantaggiose. E' il caso di Vodafone, che oramai da tempo offre online la Simple +, da 1000 minuti, 1000 sms, 10 giga in rete 4,5G e navigazione internet illimitata tramite i sistemi di ...

Ecco le offerte telefoniche del Cyber Monday di Vodafone e Wind; TIM diserta : Il Cyber Monday è arrivato anche dagli operatori telefonici. Al di là di TIM, che pare rimasta muta in proposito pur riproponendo una sua promozione, Wind e Vodafone non si fanno scappare l'occasione per cercare di attirare nuovi clienti con offerte telefoniche interessanti. L'articolo Ecco le offerte telefoniche del Cyber Monday di Vodafone e Wind; TIM diserta proviene da TuttoAndroid.