Vivaldi | Mantova e le quattro stagioni

popolis

: #Mantova: Entusiastica accoglienza del pubblico per “L’ultimo vespro 1739” di Antonio Vivaldi nell’interpretazione… - AltraMantova : #Mantova: Entusiastica accoglienza del pubblico per “L’ultimo vespro 1739” di Antonio Vivaldi nell’interpretazione… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Organizza e cura concerti, mostre didattiche, rassegne musicali, corsi di canto corale per adulti e per bambini, spettacoli teatrali per bambini, ricerche storiche e di archivio in campo musicale, ...