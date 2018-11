Violenza donne | Cdm approva ddl Codice rosso

Violenza donne - ok del cdm al ddl 'Codice rosso' : giustizia più rapida : Segui su affaritaliani.it

Violenza donne : ok dal Consiglio ministri a ddl 'Codice rosso' : Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge 'Codice rosso', che contiene misure per una più rapida ed efficace tutela delle donne vittime di Violenza. Lo si apprende da fonti governative. A proporre il ddl, che ora sarà trasmesso alle Camere per l'avvio dell'iter parlamentare, sono stati i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno.

