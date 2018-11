Vigile cade da un albero per salvare un gatto ma non ottiene l’invalidità | “Non era in

fanpage

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Unè rimasto parzialmente invalido dopo essere caduto da unperun gattino in difficoltà mentre era in servizio. Ma, per la corte di Cassazione, non ha diritto ai benefici della legge per le "vittime del dovere" perché "non è dimostrabile che il felino fosse in pericolo di vita". L'ironia della difesa: "Forse avrebbe dovuto miagolare aiuto".