Video Roma Real Madrid | 0-2 | | highlights e gol della partita | Champions League girone

Highlights Roma-Real Madrid 0-2 - Video - gol e sintesi della partita. Under sbaglia - Bale e Lucas Vazquez puniscono : La Roma è stata sconfitta dal Real Madrid per 2-0 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I giallorossi si sono dovuti inchinare ai Campioni d’Europa all’Olimpico ma si sono comunque qualificati agli ottavi di finale della massima competizione continentale. Under ha sbagliato un gol clamoroso allo scadere del primo tempo e così nella ripresa Bale e Lucas Vazquez hanno punito di padroni di casa. Di seguito il ...

Champions League – Totti nella Hall of Fame della Roma : “io romano - romanista e capitano - i tifosi il mio premio” [GALLERY e Video] : Prima del big match di Champions League fra Roma e Real Madrid, Francesco Totti è stato introdotto nella Hall of Fame della società giallorossa Serata di forti emozioni all’Olimpico. Notte di grande calcio a Roma, con il Real Madrid di scena nella Capitale per il 5° turno di Champions League, ma prima dell’inizio del big match, gli applausi di tutto lo stadio se li è presi Francesco Totti. L’indimenticabile capitano della ...

Roma - Kolarov a gamba tesa sui tifosi : “Capiscono poco di calcio” [Video] : Il momento in casa Roma non è dei migliori e neanche il calendario. Dopo la sconfitta rimediata a Udine, i giallorossi si giocano il primato in Champions all’Olimpico contro il Real Madrid. Poi, in campionato ci sarà il test Inter. Alla vigilia del match europeo, Aleksandar Kolarov ha parlato in conferenza stampa usando toni duri contro le critiche dei tifosi, che a suo parere, “sanno poco di calcio“. E aggiunge: ...

Serie A - la Roma si ferma ancora : a Udine decide la magia di De Paul [Video e GALLERY] : 1/49 AS Roma/Rossi/LaPresse ...

