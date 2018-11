Via libera finale Camera a decreto sicurezza | ora è legge

Dl Sicurezza - dalla Camera il Via libera con 396 sì e 99 no : L'Aula della Camera approva il decreto Sicurezza. Dopo aver incassato il voto di fiducia martedì, il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il testo è ora legge.

Dl fiscale - Via libera del Senato. Testo passa alla Camera : Via libera dell'Aula del Senato al dl fiscale che accompagna la Manovra. Il Testo è passato con 147 voti favorevoli, 104 contrari e 6 astenuti. Passerà ora all'esame della Camera. Tra le principali ...

Pace fiscale - Via libera del Senato. Tutte le scadenze da ricordare : Un vero e proprio tour de force di scadenze. La Pace fiscale, approvata in prima lettura al Senato (ora passerà all’esame della Camera), perde la dichiarazione integrativa speciale ma guadagna la sanatoria degli errori formali con pagamento sdoppiato tra il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020...

Dl Fisco - Via libera del Senato : va alla Camera. Sulla fattura elettronica sanzioni soft fino a settembre 2019 : Nessuna sanzione fino al 30 settembre 2019 per chi non utilizza la fattura elettronica, se si tratta di contribuenti che versano l’Iva ogni mese. La moratoria è una delle ultime novità entrate nel decreto fiscale durante il passaggio nell’Aula del Senato, che mercoledì ha dato il via libera al testo con 147 sì, 104 no e 6 astenuti. Ora il decreto, che ha imbarcato norme su materie che con il Fisco non c’entrano nulla, va alla ...

Violenza contro le donne - Via libera in Consiglio dei ministri al 'Codice rosso' : Avranno una corsia preferenziale le denunce sui casi di Violenza contro le donne e le indagini saranno più rapide rispetto agli altri procedimenti. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il "...

SilVia Romano - polizia Kenya : 'C'è ottimismo sulla sua liberazione' - : Le forze dell'ordine locali avrebbero ormai accerchiato i rapitori della volontaria rapita il 20 novembre grazie anche alla collaborazione della moglie di uno di loro. Il ministro degli Esteri ...

