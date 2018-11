Verstappen non vuole passare da idiota

F1 - la rivelazione di Verstappen : “alla fine non vedevo nulla - l’olio di Gasly mi ha sporcato la visiera” : Il pilota olandese ha parlato della sua prestazione in occasione del Gp di Abu Dhabi, svelando un piccolo retroscena Un terzo posto per chiudere al meglio una stagione in chiaro scuro, caratterizzata da alti e bassi che Max Verstappen spera di cancellare l’anno prossimo. photo4/Lapresse Il pilota olandese è riuscito a superare Bottas nella classifica piloti finale, un risultato eccellente che gli permette di guardare al futuro con ...

F1 – Non solo Hamilton - Vettel e Verstappen ad Abu Dhabi : intervistato tra i migliori anche Alonso : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen commentano a caldo il Gp di Abu Dhabi appena terminato: spettacolo all’ultima gara di stagione Il campionato di F1 termina com’è giusto che fosse e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max Verstappen sul ...

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non un cambiamento drammatico andar via dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…” : Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati ...

Kimi Raikkonen - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non un cambiamento drammatico andar via dalla Ferrari. Ocon vs Verstappen? Sono ragazzi…” : Ultimo appuntamento del Mondiale di F1 2018 ad Abu Dhabi. Per Kimi Raikkonen un round particolare. Si chiuderà infatti la storia tra il finlandese e la Ferrari. Un connubio che si interrompe per favorire l’arrivo di un giovane rampante come il monegasco Charles Leclerc, proveniente dall’Alfa Romeo-Sauber. Un’annata nella quale il finnico è riuscito a ritrovare il successo, aggiudicandosi l’appuntamento ad Austin (Stati ...

F1 - Verstappen mette le cose in chiaro : “ciò che diciamo riguardo alla Honda non sono affatto bugie” : Il pilota olandese ha parlato già della prossima stagione, soffermandosi sul motore Honda che sostituirà in Red Bull quello Renault Un Gran Premio soltanto ancora in calendario, dopodiché la stagione 2018 di Formula 1 andrà definitivamente in archivio. La Mercedes ha già portato a casa entrambi i titoli mondiali, in palio dunque ad Abu Dhabi ci sarà solo una prestigiosa vittoria, utile per chiudere al meglio l’anno e proiettarsi con ...

Verstappen : “Ocon? Non è un mio rivale”. E interviene Jos : Era prevedibile che Jos Verstappen intervenisse dicendo la sua dopo quanto accaduto in Brasile. Molti hanno criticato il modo in cui il figlio Max ha spintonato Esteban Ocon dopo l’incidente in gara che gli ha fatto perdere la leadership. “Forse quello che ha fatto Max non è un bene“, ha detto Jos, che nel 2001 […] L'articolo Verstappen: “Ocon? Non è un mio rivale”. E interviene Jos sembra essere il primo su ...

F1 - Verstappen si difende dalle critiche : “le spinte ad Ocon? Non sapete cosa mi ha detto nel box FIA” : Il pilota olandese è tornato a parlare della rissa con Ocon, svelando un piccolo retroscena avvenuto proprio nel box della FIA Max Verstappen si difende, svelando i motivi che lo hanno spinto a mettere le mani addosso ad Ocon. Il pilota della Red Bull è tornato a parlare di quanto avvenuto in Brasile nel corso della trasmissione Peptalk, sul canale televisivo Ziggo Sport, svelando alcuni retroscena immediatamente precedenti alla rissa ...

Verstappen Ocon e non solo - tutte le liti e le risse in F1 : VIDEO : Il gesto gli costò uno stop&go di 10 secondi e alla fine dovette accontentarsi di chiudere il Gp al quarto posto, una posizione avanti rispetto al futuro campione del mondo. Nascar, Kyle Bush vs Joey ...

F1 - Toto Wolff mette a tacere Marko : “un complotto contro Verstappen? Non mi abbasso al suo livello” : Il team principal della Mercedes ha risposto per le rime a Helmut Marko, che aveva gettato ombre complottiste sull’incidente tra Ocon e Verstappen Le parole di Helmut Marko hanno rovinato per qualche secondo l’umore di Toto Wolff, felice per la conquista del quinto titolo Costruttori consecutivo da parte della Mercedes. Photo4/LaPresse Il consulente della Red Bull ha parlato di complotto relativamente all’incidente tra ...

F1 - la Force India passa al contrattacco : “nessun complotto - è stato Verstappen a non dare spazio ad Ocon” : Il team principal della Force India ha scaricato le responsabilità dell’incidente al pilota olandese, colpevole di non aver lasciato spazio ad Ocon La Force India ed Ocon non chiedono scusa per l’incidente con Max Verstappen, anzi passano al contrattacco scaricando sull’olandese le responsabilità del contatto. Photo4/LaPresse A rispondere alle accuse rivolte nei confronti del proprio pilota ci ha pensato Otmar Szafnauer, ...

F1 – Merito della fortuna? Hamilton non ci sta : “l’incidente tra Ocon e Verstappen è un problema loro!” : Lewis Hamilton vuole prendersi tutti i meriti in Brasile: una vittoria conquistata con tenacia e attenzione. Il britannico non ringrazia la fortuna Lewis Hamilton ritrova la vittoria: fresco vincitore del quinto titolo Mondiale, grazie al quarto posto conquistato al Gp del Messico, il britannico della Mercedes si è aggiudicato oggi il Gp del Brasile, penultimo appuntamento della stagione, grazie anche ad un pizzico di ...

F1 - non è finita per Verstappen e Ocon : i due piloti convocati dai Commissari Sportivi dopo la rissa : La reazione del pilota olandese non è affatto piaciuta ai Commissari Sportivi, che potrebbero adesso comminargli una severa sanzione Max Verstappen rischia una pesante sanzione per il comportamento tenuto dopo il Gp del Brasile, avendo messo le mani addosso a Esteban Ocon durante la procedura del peso nel box della FIA. Photo4/LaPresse Il collegio dei Commissari Sportivi ha convocato i due piloti per capirne di più ed eventualmente ...

F1 – Scintille Ocon-Verstappen in Brasile - Esteban non si pente : “Max ha cercato di darmi un cazzotto” : Esteban Ocon non chiede scusa a Verstappen: le parole del pilota della Force India dopo il contatto con l’olandese della Red Bull in pista in Brasile Una gara spettacolare, oggi sul circuito di Interlagos: il Gp del Brasile ha visto trionfare Lewis Hamilton, che festeggia con la Mercedes il quinto titolo Costruttori consecutivo, ma è stato Max Verstappen il vero protagonista della gara. Sorpasso dopo sorpasso, l’olandese della ...

F1 - Verstappen non si tira indietro : “mi sento pronto per vincere il mio primo titolo mondiale” : Il pilota della Red Bull non si è ancora concentrato sul prossimo anno, nonostante abbia confidato di sentirsi pronto per vincere un titolo mondiale Due gare alla fine del Mondiale 2018, il circus fa tappa ad Interlagos questo week-end per il Gp del Brasile. Non solo il duello tra Ferrari e Mercedes per il titolo Costruttori, anche la Red Bull è pronta a dire la sua in una gara che si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di ...