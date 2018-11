Vanity Fair Stories | il videoracconto del festival

Vanity Fair Stories : interviste in viaggio : Vanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: interviste in viaggioVanity Fair Stories: ...

Fedez al Vanity Fair Festival : "Sono un ex grasso - mostrarmi è una conquista" : Fedez è stato il primo ospite del Festival di Vanity Fair, che si è tenuto sabato 24 e domenica 25 novembre si è tenuto a Milano.Il Festival, che prevede ospitate di attori, attrici, cantanti e artisti di ogni genere, si propone di ripercorrere le tappe più significative della vita degli artisti con l'ausilio di una carrellata di diapositive che procedono in ordine cronologico. Dall'infanzia, al rapporto coi genitori, ...

Vanity Fair Stories - The Awards : ecco tutti i vincitori del festival : Durante l'evento condotto da Alessandro Cattelan, alla quale hanno partecipato personaggi del mondo del cinema, della moda, della musica e della televisione, sono stati premiate diverse personalità ...

Vanity Fair Stories - gli Awards : Si è tenuta il 24 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema di Milano la serata di premiazione del primo grande Festival di Vanity Fair: Vanity Fair Stories – The Awards. Durante la serata condotta da Alessandro Cattelan, alla quale hanno partecipato personaggi del mondo del cinema, della moda, della musica e della televisione sono stati premiati: Alessandro Borghi, per aver avuto il coraggio di calarsi nei panni di un personaggio difficile e ...

Dal titolo di grande Ufficiale della Repubblica italiana ai viaggi con suo padre quando era ragazzino, è un Carlo Verdone divertente, commovente e intenso quello ospite della prima giornata del nostro Vanity Fair Stories. Il regista, attore e sceneggiatore, che dal

La storia più bella di Alessandro Borghi, 32 anni, inizia il 5 settembre del 2015, a Venezia. Ospite della prima giornata di Vanity Fair Stories, l'attore romano ha raccontato della prima volta al Festival di Venezia, quando incontrò il produttore britannico Donald Ranvaud. «Ero tormentato

Uscirà al cinema il 1 gennaio del 2019 ma Vanity Fair Stories, il primo Festival della nostra rivista che si terrà il 24 e il 25 novembre all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, ve ne darà una piccola anteprima nella giornata di domenica, poco prima delle 10. Parliamo di Ralph Spacca Internet, secondo capitolo di

laF - Sky 135 - : proiezione aperta al pubblico di Vanity Fair - LA FIERA DELLE VANITA' : La tv di Feltrinelli si è distinta da subito nel panorama televisivo italiano per la sua proposta di intrattenimento culturale ispirato al mondo del libro e della cultura rivolto a un pubblico ampio ...

«Roma» di Cuarón in anteprima al Vanity Fair Stories : Il film «Roma» del regista Alfonso Cuarón sarà presentato in anteprima al nostro Festival sabato 24 novembre alle 22 LEGGI ANCHEQui il programma completo del nostro Festival «Cose della vita». Alfonso Cuarón spiega così, con questa frase e un sorriso gentile, perché ci ha messo dodici anni a realizzare il film Roma, Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e già titolo caldissimo per la prossima stagione dei premi. E Roma parla ...