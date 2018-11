: • Cyber News • #Usa,ok vendita armi Egitto per 1,2 mld - Cyber_Feed : • Cyber News • #Usa,ok vendita armi Egitto per 1,2 mld - TelevideoRai101 : Usa,ok vendita armi Egitto per 1,2 mld - stefanoguerri : RT @chiossi_manuela: Ah! Mi ero dimenticata di dirvi una cosa sul Black Friday che vi ha sfracassato. Lo sapevate che si chiama cosi' per… -

Via libera del dipartimento di Stato Usa alladi armamenti all'per 1,2 mld di dollari. Il primo contratto riguarda laper circa un miliardo di dollari di 10 elicotteri AH-64E Apache rende noto la Defence Security Cooeration Agency che gestisce le vendite militari. L'userà questi elicotteri per espandere la sua flotta militare nell'interesse "comune" di Usa edper contrastare l'Isis, si legge in una nota. Il secondo contratto, per 201 milioni, riguarda le munizioni di carri armati.(Di mercoledì 28 novembre 2018)