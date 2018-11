Usa | ai cittadini basta un click per cambiare una legge In Italia è impossibile

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Rimbalza da Washington DC una notizia che si sbaglierebbe a lasciar cadere in fretta nel dimenticatoio, magari bollandola per una storia che arriva da troppo lontano o, addirittura, di fantascienza giuridica e democratica. In un bellissimo articolo su ArsTechnica, rivista online specializzata in tecnologia e dintorni, Joshua Tauberer, un hacker civico, attivista, esperto di open data e open gov – ma in fondo un cittadino come chiunque di noi – racconta la sua emozione nell’aver “corretto” (o almeno contribuito a far correggere) per la prima volta nella sua vita unadel suo Stato pur senza appartenere a nessun organo legislativo deputato a scrivere o modificare le leggi.Ecco la storia. Il distretto federale di Columbia, da qualche anno, pubblica le sue leggi su GitHub, la piattaforma che gli sviluppatori usano per scrivere e mantenere il software specie nell’ambito ...