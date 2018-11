Usa | 78enne già condannato a 3 ergastoli confessa | ' Ho ucciso più di 90 donne'

Blastingnews

(Di mercoledì 28 novembre 2018) Dagli Stati Uniti arriva una storia tanto terribile quanto incredibile. Un uomo, Samuel Little, 78 anni, hato di aver, a partire dagli anni '70, più di 90. Gli investigatori che stanno raccogliendo le sue dichiarazioni stanno verificando l'attendibilità delle sue affermazioni e avrebbero già confermato più di una trentina di omicidi. Con ogni probabilità, l'uomo, ora devastato dall'età avanzata e dalla malattia, è uno dei più feroci serial killer della storia americana.La confessione choc Da diverse settimane, quasi quotidianamente, in un carcere del Texas, Samuel Little, un uomo dai capelli bianchi e in sedia a rotelle (il diabete ed i problemi al cuore hanno ormai minato il suo fisico) esce dalla sua cella (accompagnato da una possente guardia) e raggiunge uno stanzino adibito agli interrogatori. Sembra un vecchietto come tanti, ma in realtà è uno spietato ...