Urlo Napoli | dominio contro la Stella Rossa firmato Hamsik-Mertens | adesso la partita ...

Napoli-Stella Rossa - l’Urlo del San Paolo è impressionante : trema tutto! [VIDEO] : Si sta giocando il match della 5^ giornata della fase a gironi di Champions League, in campo il Napoli di Carlo Ancelotti che sta dominando la partita contro la Stella Rossa. Tutto facile per gli azzurri, apre le marcature Hamsik, poi ci pensa Mertens al raddoppio con un colpo delizioso. Napoli in scioltezza ma non arrivano buone notizie dall’altro match del girone, anche il Psg è infatti in vantaggio contro il Liverpool. Nel ...