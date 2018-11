Uomini e Donne | trono over | tutti contro Angela

Uomini e donne - Roberta Rubechi e il gesto senza precedenti : prima la gioia - poi la richiesta disperata : Roberta Rubechi è una cinquantenne chiusina che nei giorni scorsi è stata protagonista tra il pubblico dello show Uomini e donne di Maria De Filippi , dove si è resa protagonista di un fatto mai ...

Angela Di Iorio - Uomini e Donne / Tina e Gianni furiosi : 'Pensi solo ai soldi - sei diabolica! È uno schifo' - IlSussidiario.net : Angela Di Iorio torna a far discutere all'interno del Trono Over di Uomini e Donne: le accuse di Romano e le critiche di Gianni e Tina.

Uomini e Donne - Sossio Aruta a Ursula : 'Sono innamorato perso. Voglio un figlio da te' : Nell'attuale edizione di Uomini e Donne i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Nella puntata del Trono Over di martedì 27 novembre, per esempio, il pubblico ha visto piangere per la prima volta Sossio Aruta. Il cavaliere è tornato nello studio per rimettersi in gioco, come la sua ex Ursula Bennardo, che ha però orientato il suo interesse su Armando Incarnato. La loro frequentazione ha fatto riflettere Sossio circa i suoi sentimenti: ...

Trono Over Uomini e Donne - Gemma Galgani triste : “Mi manca…” : Gemma Galgani del Trono Over di Uomini e Donne addolorata: lo sfogo Ieri sera su Canale 5 è andato in onda il commovente film Hachiko – Il tuo migliore amico. Un film che ha colpito molto la dama del Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani. Difatti la donna, dopo aver visto il film, non ha potuto non dedicare un post al suo amatissimo gatto Piripicchio, venuto a mancare poco più di due anni fa. E sulla sua pagina personale facebook ha ...

Claudia Montanarini - da Uomini e Donne a processo per maltrattamenti : Una fiction incessante e piena di colpi di scena. Come una soap opera sudamericana, ma molto più reale. L'amore fra i due si è concluso ormai da tempo, ma la relazione tra l'ex tronista di «Uomini e Donne» Claudia Montanarini e l'immobiliarista Daniele Pulcini, a distanza di anni, continua nelle aule di tribunale. Fra denunce e accuse reciproche. Ieri mattina a sedere sul banco degli imputati è stata la show girl 51enne, che ha preso parte ...

Uomini e Donne anticipazioni : ELISABETTA sbotta contro LUIGI - mentre TERESA… : Cosa sta succedendo nei percorsi dei tronisti LUIGI Mastroianni e Teresa Langella? Scopriamolo insieme attraverso il nostro post sulle ultime anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne. Partiamo da LUIGI. Quest’ultimo, di recente, aveva avuto un battibecco con la corteggiatrice ELISABETTA che, irritata da come si erano svolte le cose, ha preteso tutta la settimana di parlare con il tronista. La ragazza, in particolar modo, ha ...

News Uomini e Donne : Claudia Montanarini finisce in tribunale : Claudia Montanarini di Uomini e Donne a processo per maltrattamenti Molti anni fa Claudia Montanarini è stata tronista di Uomini e Donne al fianco della popolare opinionista Tina Cipollari. E in queste ultime ore è tornata a far molto parlare per una brutta storia giudiziaria, che ha già creato un bel polverone mediatico. Di cosa si tratta? Ieri c’è stata la prima udienza in tribunale per Claudia Montanarini, la quale è stata accusata ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta piange per Ursula : “Lascio il programma” : La puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 27 novembre è stata particolarmente intensa, con protagonisti assoluti Sossio Aruta e la sua ex fidanzata Ursula Bennardo. Ampio spazio dedicato ad Armando e Ursula. Il cavaliere ha recriminato alla dama di essere ancora innamorata di Sossio, e decide di farsi da parte. Ursula ha ammesso di aver sentito e rivisto l’ex calciatore pugliese e di non essere rimasta indifferente. Così Sossio entra ...

Uomini e Donne : diretta puntata del 28 novembre 2018 : Oggi pomeriggio 28 novembre, alle 14.45, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. Quello di oggi sarà il terzo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over. Continua a far parlare di sé Gemma Galgani che, mentre sta approfondendo la conoscenza con Paolo, non riesce a placare l'amore di Rocco. E in questo triangolo amoroso, la persona che sembra goderci più di tutti è proprio Tina Cipollari, la quale non perde ...

Giovanni Conversano - l’ex tronista di Uomini e Donne in ospedale : cosa è successo : Da tronista sciupafemmine a papà premuroso e marito. Quella di Giovanni Conversano è stata una vera e propria metamorfosi. Nel 2008 il tronista di ”Uomini e Donne” riempiva le pagine dei rotocalchi grazie alla sua storia d’amore con Serena Enardu, conosciuta proprio nel salotto di Maria De Filippi e sua scelta alla fine del percorso nel dating show, poi i tira e molla, i tradimenti e infine l’oblio. Con il passare degli anni ...

Uomini e Donne anticipazioni : è crisi tra Roberta e Gianluca? : Gianluca Scuotto e Roberta Di Padua ai ferri corti a Uomini e Donne? La terza parte del Trono Over di Uomini e Donne andrà in onda oggi pomeriggio su Canale5. Il segmento senior della trasmissione continuerà a far discutere. Dopo le peripezie sentimentali di Gemma Galgani e il confronto tra Sossio e Ursula, oggi in studio alcuni indizi faranno presagire che tra Roberta e Gianluca di Uomini e Donne sia in corso una crisi. Le anticipazioni del ...

Uomini e Donne oggi : Tina e Gianni conto Angela - caos in studio : oggi Uomini e Donne: Angela lascia tutti senza parole, Tina e Gianni arrabbiati oggi a Uomini e Donne va nuovamente in onda il Trono Over. Protagonista indiscussa la signora Angela. Ancora una volta, la dama del parterre femminile fa infuriare gli opinionisti. Anche questo pomeriggio, Tina e Gianni si scagliano contro la signora. Ma andiamo […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Tina e Gianni conto Angela, caos in studio proviene da Gossip e ...

Claudia Montanarini - l'ex tronista di Uomini e Donne a processo per maltrattamenti in famiglia : Una fiction incessante e piena di colpi di scena. Come una soap opera sudamericana, ma molto più reale. L'amore fra i due si è concluso ormai da tempo, ma la relazione tra l'ex...

Uomini e Donne : Tara su tutte le furie per Cristian 'mi prudono le mani - fate le brave' : Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attualmente influencer nel mondo dei social, è tornata a far parlare di sé. Come tutti gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi sapranno, la Gabrieletto è sposata con Cristian Gallella. I due si sono conosciuti proprio sotto i riflettori di Uomini e Donne ed hanno, dopo diversi e travagliati anni, deciso di consolidare la loro unione attraverso il matrimonio. Tara è sempre ...