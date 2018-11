Uno degli aggressori del figlio di Simona Ventura confessa | Sì | l' ho

"Accoltellai il figlio della Ventura e di Bettarini" : prima ammissione da Uno degli imputati : Arriva una prima ammissione nel processo abbreviato ai quattro aggressori di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, colpito con calci, pugni e otto coltellate lo scorso 1 luglio davanti ad una discoteca milanese. Uno degli imputati, Davide Caddeo, con una memoria depositata dai suoi avvocati Robert Ranieli e Antonella Bisogno, ha detto di aver colpito il 19enne almeno con una coltellata. Per il pm Elio Ramondini ...

Addio a BrUno Bovo - l'ultimo sopravvissuto della strage degli operai : BOLZANO. Si è spento a 95 anni Bruno Bov o. Era l'ultimo sopravvissuto della strage del 3 maggio 1945 al muro della Lancia. La strage degli operai, presi a caso nelle fabbriche, uccisi per ...

Addio a Bernardo Bertolucci - Uno degli ultimi maestri del cinema italiano : Addio al regista Bernardo Bertolucci, uno degli ultimi maestri del cinema italiano. È morto dopo una lunga malattia, all'età di 77 anni. E' stato autore di numerosi film di...

Sarah Michelle Gellar nel mirino degli haters per Uno scatto sexy : Il caso è scoppiato nel Giorno del Ringraziamento. Sarah Michelle Gellar , indimenticata dai fan di tutto il mondo per essere stata la mitica Buffy, l'ammazza vampiri dell'omonima serie tv anni '90, ...

A finanziare Afd sarebbe Uno degli uomini più ricchi di Germania : L'Afd è nella bufera per i presunti fondi neri ricevuti da un'azienda farmaceutica svizzera e da una fondazione politica in Olanda e destinati alla campagna elettorale di Alice Weidel , che è la ...

Salvini : "Savona? Non si dimette - è Uno degli assi portanti del Governo" : Il ministro Paolo Savona ? Non si dimetterà. Ad assicurarlo - rispondendo a domanda precisa - è il vicepremier Matteo Salvini che da Cagliari, dov'è in campagna elettorale, spiega: "Sui giornali ne ...

Alpinisti bloccati sulla Cima Strugova (FVG) : e' Uno degli interventi piu' difficili degli ultimi 20 anni : Raggiunti Alpinisti bloccati da ieri in Friuli Venezia Giulia Sono stati raggiunti nelle ultime ore dai tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, nei pressi di Tarvisio, i tre...

Addio al Mars : gli effetti della Brexit ricadranno su diversi alimenti - tra i quali Uno degli snack più amati : Le barrette di Mars potrebbe scomparire dagli scaffali britannici nel giro di poche settimane se il Regno Unito uscirà dall’Unione europea senza un accordo. Come si legge sul Daily Mail, esperti di cibi e bevande hanno avvertito che l’iconica barra di cioccolato al torrone, così come tutte le importazioni di dolciumi nel paese, aumenteranno drammaticamente di prezzo se il Regno Unito non riuscirà a concludere un accordo con ...

Omicidio Desirée - Uno degli indagati : "È stata lei a chiedermi di fare sesso". La "stanza del crack" dove è morta la 16enne : le foto : "Ho avuto con Desirée un rapporto consensuale, che mi ha chiesto lei. Nel carcere di Foggia è stato ascoltato, su rogatoria dei pm capitolini, Yusif Salia il ghanese di 32 anni catturato il 26 ottobre ...

È evaso Uno degli uomini arrestati per aver rubato a gennaio i gioielli di uno sceicco del Qatar a Venezia : È evaso uno dei 5 uomini arrestati venerdì perché sospettati di aver rubato i gioielli di uno sceicco del Qatar al Palazzo Ducale di Venezia, lo scorso gennaio. Dragan Mladenovic, serbo di 55 anni, era stato arrestato insieme ai presunti soci

Lo scippo di Mazara del Vallo - arrestato dai Carabinieri Uno degli autori : E' stato arrestato dai Carabinieri di Mazara del Vallo uno degli autori dello scippo avvenuto in piazza qualche giorno fa. Notizia della quale avevamo parlato ieri, per un particolare: il Sindaco ...

Sci di fondo - prosegue il radUno degli azzurri a Rovaniemi : nel fine settimana previsto un test con il team russo : Gli uomini di Cdm si confrontano con i russi a Rovaniemi, Gabrielli e Scardoni vincono test con gli svizzeri a Davos Continua a Rovaniemi, in Finlandia, il raduno della squadra maschile di Coppa del mondo, sotto la guida del tecnico Stefano Saracco sono presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Dietmar Nockler, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli e Mirco Bertolina. L’intenzione del gruppo era quella di partecipare ad ...

Barbara d'Urso e la sfida degli ascolti in tv : 'Mara Venier? NessUno mi può battere!' ESCLUSIVO : Barbara d'Urso si toglie diversi sassolini dalle scarpe. Anzi, veri e propri macigni. Lo fa in una lunga intervista esclusiva sul settimanale Oggi. Al quale spiega nei dettagli perché è lei la vera ...

Uccise con il gas centinaia di ebrei - oggi inizia il processo per Uno degli ultimi nazisti : Johann Rehbogen, un’ex guardiano delle SS in un campo di concentramento nazista, rischia fino a 15 anni di carcere. Il processo contro l’uomo, di 94 anni, inizia oggi davanti alla corte di Münster, in Germania. Rehbogen è accusato di complicità nella morte di diverse centinaia di ebrei avvenuta nel lager di Stutthof, costruito nel 1939 vicino a quella che allora era la città libera di Danzica, ora Gdansk in Polonia. Secondo l’accusa, ...