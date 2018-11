Una stazione e 12 centri commerciali di Mosca sono stati evacuati per degli allarmi bomba

ComUnali Corleone - Nicolosi : 'La buona politica blocca la contestazione - assorbe la protesta e ci proietta in avanti' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Francia - sabato prossimo Una nuova manifestazione dei gilet gialli - : Su Facebook è stato pubblicato l'evento "Capitolo 3, Macron si dimetta". Già 10mila persone hanno promesso di essere presenti per una nuova manifestazione sugli Champs Elysées

Violenza sulle donne - manifestazione a Roma di Non Una di meno il 24 novembre : pullman da tutta Italia : Scenderanno in piazza, ancora una volta, per dire ‘basta’ alla Violenza sulle donne. In migliaia sabato 24 novembre saranno a Roma per partecipare alla manifestazione organizzata da Non una di meno. Il corteo femminista partirà alle 14 da piazza della Repubblica e, passando per piazza dell’Esquilino, via Merulana e piazza Vittorio Emanuele II, arriverà a piazza di Porta San Giovanni. Decine i pullman organizzati da diverse ...

Potrebbero esserci i sintomi di Una crisi di Governo dietro la manifestazione leghista : Nel vorticoso proseguo della surreale e dicotomica compagine governativa giallo-verde, la manifestazione romana dell'8 dicembre in Piazza del Popolo, promossa da Matteo Salvini per contestare le politiche europee che minacciano di sanzionare l'Italia per il tanto acclamato quanto vituperato sforamento del deficit, disillude le aspettative del Premier Conte, proteso a percorrere la via conciliante con le istituzioni comunitarie e, al tempo ...

Foggia - pregiudicato vicino al clan Moretti ucciso in Una stazione di servizio : Era davanti ai videogiochi in una stazione di servizio sulla tangenziale di Foggia. Fuori c’era chi si riforniva alla pompa di benzina, dentro nessun avventore al bancone. Alle 15.45 in punto sono arrivati due killer, incappucciati, e hanno aperto il fuoco alle spalle di Rodolfo Bruno, pregiudicato considerato appartenente al clan Moretti. Lo hanno ammazzato con diversi colpi di fucile calibro 12 e con una pistola calibro 9×21. Poi i ...

Stop Alta Velocità - consiglio comUnale alla Stazione Ferroviaria : Mercoledì 14 novembre alle 18 nei locali della Stazione Ferroviaria di Orte, il Copeo è stato invitato a partecipare al consiglio comunale straordinario sullo Stop dell'Alta Velocità ad Orte. "A ...

Roma - conferenza Di Francesco : “Voglio Una prestazione da Champions. Schick? Gioca” : “Giochiamo contro una squadra che ha ritmo e verticalità per fare male agli avversari, dobbiamo farci trovare pronti e portare a casa i tre punti. Voglio una prestazione convincente“. Queste le parole di Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida dell’Olimpico con la Sampdoria. “Conterà l’approccio mentale, fisico e anche tecnico, bisogna essere completi per migliorare il rendimento, specialmente quello in ...

Milano - tre nordafricani accoltellano un italiano in Una stazione : Un tossicodipendente forse romano è stato aggredito sui binari della stazione di Quarto Oggiario intorno alle sette e trenta di ieri sera e ora si trova in gravi condizioni al NiguardaNon si fermano le violenze sulle linee ferroviarie milanese, dopo le molestie sessuali subite dalle due fotografe ora è il turno di un 40enne che viene accoltellato in stazione. È stato aggredito e accoltellato da due nordafricani, ancora da spiegare il movente. ...

Ventura : 'Contento della prestazione'. De Zerbi : 'Soddisfatto - ma non Una grande gara' : Roberto De Zerbi arriva velocemente in sala stampa al Bentegodi. 'Sono molto soddisfatto di questa vittoria anche se non abbiamo fornito la nostra miglior prestazione - dice l'allenatore del Sassuolo -...

Ubriaco - urla in strada e aggredisce uno straniero con Una bottiglia. Rissa tra extracomunitari in stazione : Un'altra Rissa si è consumata alla stazione di Lecce. Due stranieri, di cui uno Ubriaco, hanno cominciato a litigare davanti a numerosi presenti.

Manifestazione di Fratelli d'Italia davanti ad Una stireria cinese di Montemurlo : Il deputato Giovanni Donzelli e il coordinatore regionale Francesco Torselli: Non possiamo accettare che in Toscana esistano zone in cui lo Stato si arrende e cessa di essere Stato, permettendo che ...

Inter-Genoa - Juric : “Poco tempo per riposare - con l’Inter serve Una prestazione super” : Il Genoa, reduce dal ko contro il Milan, cerca una reazione domani con l’Inter e Juric sprona i suoi a fare meglio rispetto mercoledì, quando il Grifone ha ceduto agli uomini di Gattuso soltanto al 91′. Il tecnico croato ha lodato il lavoro del collega Spalletti, capace di dare un’impronta netta ai nerazzurri: “Non c’è stato tempo di rilassarci. Dobbiamo fare una partita super per fare punti contro ...

Sutri - Casa Pound annuncia per oggi 2 novembre Una manifestazione contro la cittadinanza onoraria a Lucano : Per quel che mi riguarda ho sempre valutato la legittimità della presenza politica di Casa Pound, dialogando con i loro vertici e partecipando laicamente alle loro iniziative. Vedo che oggi alcuni ...

Fammi Una prestazione oppure.... La confessione choc al Grande Fratello : Doveva essere una serata di scherzi ed allegria. Ma così non è stato. Tutto è iniziato con la più classica delle proposte della notte di Halloween: raccontare una storia di paura.E così Maria Monsè ha preso la parola, raccontando ai concorrenti del Grande Fratello uno dei momenti più dolorosi della sua vita. E drammatici.La conduttrice, infatti, ha raccontato di quando, da giovane, a soli 17 anni, si è trovata in macchina con un uomo che l’ha ...