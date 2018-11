Un prezioso coupon per assicurarsi un Samsung Galaxy con il 20% di sconto il 28 novembre

optimaitalia

: Un prezioso coupon per assicurarsi un #SamsungGalaxy con il 20% di sconto il 28 novembre - OptiMagazine : Un prezioso coupon per assicurarsi un #SamsungGalaxy con il 20% di sconto il 28 novembre - LILTGenova : OGGI È IL GIORNO INTERNAZIONALE DEL DONO. QUALE DONO PIÙ PREZIOSO DELLA SALUTE? > Regala/ti un coupon per un contr… -

(Di mercoledì 28 novembre 2018)Si avvicina il periodo natalizio, quello che per le varie aziende significa maggior guadagno in assoluto e per questoha voluto incentivare maggiormente la vendita dei propri prodotticon un’iniziativa definita Blue Week, che prevede l’acquisto di prodotti scontati. Dopo insomma il Black Friday ed il Cyber Monday,ha pensato di prorogare i giorni di sconti per i prodotti, ossia smartphone, tablet, indossabili e accessori, tutti acquistabili con unodel 20%.Nel dettaglio la Blue Week disarà attiva fino al 2 dicembre, quindi si hanno ancora alcuni giorni per poter sfruttare al meglio gli sconti riguardanti i prodottie presenti sul sito italiano dell’azienda sudcoreana. Importante bene precisare però come questodel 20% sarà attivabile esclusivamente sui prezzi di listino proposti dalla stessa ...