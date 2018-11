Un paio di novità interessanti per OnePlus 3 e 3T | focus aggiornamento 5 0 7

Risolvere i problemi di messa a fuoco per Asus ZenFone 3 senza Assistenza : un paio di novità : Le testimonianze di coloro che hanno riscontrato problemi con la messa a fuoco della fotocamera attraverso l'Asus ZenFone 3 si susseguono in questi mesi, appurato una volta per tutte che l'origine del problema non sia software, bensì di natura hardware. Del resto, se il produttore stesso invita a rivolgersi all'Assistenza per la sostituzione del modulo, una ragione deve pur esserci. Tuttavia oggi 6 ottobre voglio inquadrare la situazione sotto ...