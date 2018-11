Tutti positivi i mercati del Vecchio Continente

Bridge esegue il mirroring delle notifiche su Tutti i dispositivi selezionati con la possibilità di leggerle e interagire : Bridge è un'applicazione che permette di ricevere le notifiche su tutti i tuoi dispositivi Android, con la possibilità di leggerli e interagire con le stesse azioni rapide disponibili per la notifica originale, come rispondere, eliminarle, mettere un "Mi piace" e molto altro. L'articolo Bridge esegue il mirroring delle notifiche su tutti i dispositivi selezionati con la possibilità di leggerle e interagire proviene da TuttoAndroid.

Google conferma che Tutti i dispositivi lanciati con Android 9 Pie sono compatibili con Treble : Nel corso del recente Android Dev Summit Google ha mostrato i vantaggi derivanti dall'utilizzo della nuova GSI per testare le applicazioni su diversi dispositivi. L'articolo Google conferma che tutti i dispositivi lanciati con Android 9 Pie sono compatibili con Treble proviene da TuttoAndroid.

Disponibili gli sfondi di OnePlus 6T per Tutti i dispositivi iPhone e Android : Giusto ieri è stato presentato il OnePlus 6T, di cui vi abbiamo fornito prontamente, in questo articolo dedicato, tutte le specifiche tecniche, oltre che ad avervi dato indicazioni dettagliate circa il prezzo in Europa, e quindi in Italia. Non pensate di acquistarlo nel breve periodo, o forse mai, ma gli sfondi tipici di questo dispositivo hanno saputo catturare la vostra attenzione? Siamo qui proprio per fornirvi il link al download degli ...

Tutti i dispositivi Android e le cuffie con Google Assistant supportano la traduzione in tempo reale : Stando a quanto riportato sulla pagina di supporto dedicata a Pixel Buds, "Google Translate è disponibile su tutte le cuffie e telefoni Android ottimizzati per Google Assistant" L'articolo Tutti i dispositivi Android e le cuffie con Google Assistant supportano la traduzione in tempo reale proviene da TuttoAndroid.

Fortnite è ora disponibile senza invito per Tutti i dispositivi Android compatibili : La versione per smartphone e tablet Android di Fortnite è stata lanciata poche settimane fa come beta di solo invito, ma ora è aperta a tutti i giocatori. Il popolare battle royale, diventato un fenomeno di massa su computer e console, è partito bene anche sui dispositivi mobili, nonostante il gioco sia assente nel Play Store di Google. L'articolo Fortnite è ora disponibile senza invito per tutti i dispositivi Android compatibili proviene da ...

Finalmente Fortnite Android per Tutti : open beta - dispositivi compatibili e download : Fortnite per Android è disponibile per tutti, o meglio, per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile. La buona notizia arriva direttamente da Epic games, che ha annunciato l'inizio ufficiale dell'open beta. Cosa significa? Vuol dire che se si ha un dispositivo, smartphone o tablet che sia, compatibile con Fortnite per Android, basterà andare sul sito ufficiale (o Fortnite.com/Android da un dispositivo mobile), scaricare e giocare. Non ...