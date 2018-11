Tu sì que vales | Belen e Maria De Filippi si fermano Chi verrà dopo

J-Ax a Tu si que vales - attacco clamoroso ai suoi produttori : 'Non mi dovete rompere le pa***' : Nell'ultima puntata di Tu si que vales , andata in onda sabato 24 novembre su Canale 5 e come sempre campionessa di ascolti, ha tenuto banco in particolare J-Ax , protagonista di un duetto a sorpresa ...

Tu si que vales 2018 - ottava puntata/ Diretta : Mattia Palese - il recordman dei cioccolatini - IlSussidiario.net : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti ottava puntata 24 novembre: J-Ax ospite della serata, l'annuncio dei nomi dei finalisti.

Ascolti TV | Sabato 24 novembre 2018. Tú sí que vales 29% - Portobello non migliora (15.1%). American Crime Story Versace parte dall’1.6% : Castrogiovanni, Belen, Sakara Su Rai1 il quarto appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 la semifinale di Tú sí que vales 5 ha raccolto davanti al video 5.069.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 L’Era ...

Tu si que vales - la sorpresa di J-Ax al rapper Marco fa crollare Gerry Scotti : lacrime in diretta : Tu sì que vales non è solo un talent dove si esibiscono fenomeni ma grazie allo zampino di Maria De Filippi è diventato anche un contenitore dei sentimenti. L'ultima puntata, ad esempio, ha visto ...

"Sei alla fine" - "E io ti saluto". Gelo a Tu si que vales Mammuccari-Zanicchi : Lo scontro tra Teo Mammuccari e Iva Zanicchi è andato in scena a colpi di battute. La puntata delle semifinali di Tu si que vales andata in onda ieri sera ha riservato sorprese, momenti divertenti ma anche attimi di tensione. Come quando il giurato ha pizzicato la cantante con una battuta che però non è piaciuta a Iva, che ha risposto prontamente alla provocazione.La "lite" (ma forse è eccessivo chiamarla così) è scoppiata quando un concorrente ...

Tu si que vales - Belen hot e provocante. Ma lui la rigetta : "Non mi fa effetto" : Tu si que vales non è solo un programma per talenti di ogni tipo, dal canto al ballo, passando per acrobati e maghi. È anche una trasmissione dove ci si diverte, spesso grazie alle capacità ...

Tu si que vales - due di picche in diretta per Belen : "Non mi fa effetto" : Tu si que vales non è solo un programma per talenti di ogni tipo, dal canto al ballo, passando per acrobati e maghi. È anche una trasmissione dove ci si diverte, spesso grazie alle capacità ...

Tu si que vales - la sorpresa in diretta fa crollare Gerry Scotti : il pianto che commuove l'Italia : Momenti di commozione a Tu si que vales , il programma del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi . In particolare, è Gerry Scotti a commuoversi per l'esibizione di Marco Baruffaldi , un ...

Tu si que vales - la sorpresa di J-Ax a Marco fa commuovere : le lacrime di Scotti : Maria De Filippi lo aveva promesso a Marco Baruffaldi. Ed è riuscita a mantenere la parola data. Nelle scorse puntate di Tu si que vales , infatti, il giovane rapper affetto dalla sindrome di Down ...

Tu si que vales - Maria De Filippi cannibale : si mangia Antonella Clerici - un dramma per la Rai : Trionfa ancora Tu si que vales su Canale 5, altro flop per Portobello di Antonella Clerici su Rai 1. Si parla di share e dei verdetti di sabato 24 dicembre, impietosi con lo show di Viale Mazzini, ...

Ascolti TV | Sabato 24 novembre 2018. Tú sí que vales 29% - Portobello non migliora (15.1%). American Crime Story Versace parte dall’1.6% : Castrogiovanni, Belen, Sakara Su Rai1 il quarto appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 la semifinale di Tú sí que vales 5 ha raccolto davanti al video 5.069.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 L’Era ...

Ascolti tv sabato 24 novembre : Tú sí que vales vola al 29% - Portobello delude : Tú sí que vales sbanca gli Ascolti di ieri mentre Portobello non migliora Sono 5.069.000 gli spettatori che ieri, sabato 24 novembre, hanno seguito la semifinale di Tú sí que vales. Il talent show in onda su Canale 5 ha registrato uno share pari al 15.1%. Il programma condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e […] L'articolo Ascolti tv sabato 24 novembre: Tú sí que vales vola al 29%, Portobello delude proviene da Gossip e Tv.

Programmi TV di stasera - sabato 24 novembre 2018. Tornano Portobello e Tú sí que vales : J-Ax a Tú sí que vales Rai1, ore 20.35: Portobello Il mercato pazzerello di Antonella Clerici, che come sempre potrà contare su Carlotta Mantovan, coordinatrice delle centraliste, e sull’inviato Paolo Conticini, torna con un nuovo appuntamento. Tra gli ospiti Lino Banfi e Nino Frassica. Inedite inserzioni animeranno lo studio, si parlerà di cucina e si aprirà un acceso dibattito fra chi sostiene che il ragù italiano per eccellenza sia ...

Tu Si que vales segna un nuovo record e doppia Portobello della Clerici : Antonella Clerici e Portobello precipitano: trionfo per Tu Si Que Vales Dopo una settimana di pausa, si è riaccesa la sfida del sabato sera tra Portobello e Tu Si Que Vales. Il talent prodotto da Maria De Filippi continua a dominare senza alcuna difficoltà, ottenendo una media di ascolto imbattibile. La semifinale di Tu Si Que Vales di sabato 24 novembre è stata vista da 5.069.000 telespettatori, pari al 29% di share. Niente da fare per ...