: Trump: Potrei non vedere Putin al G20 - TelevideoRai101 : Trump: Potrei non vedere Putin al G20 - Tennis_Ita : Ancora una volta, John McEnroe deve rispondere a domande su un'eventuale sfida contro Serena Williams. “Se mi allen… - AlbertoEnricoA2 : @andr900 Come disse trump: 'potrei scendere in strada con un fucile e sparare, che' nessuno mi direbbe niente' -

Il riacutizzarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina mette a rischio l'incontro previsto train occasione del G20 in calendario il prossimo week end a Buenos Aires. Lo ha detto il presidente Usa in una intervista al Washington Post nella quale ha detto di essere in attesa di un rapporto dei consiglieri per la sicurezza nazionale sull'incidente nel Mar d'Azov in cui le forze navali russe hanno sequestrato tre navi ucraine. Questo sarà molto determinante",ha detto, "forse non avrò l'incontro"(Di mercoledì 28 novembre 2018)