Trump minaccia dazi sulle auto prodotte all' estero | e attacca la Fed

General Motors - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump torna a rilanciare l'ipotesi di dazi sulle auto prodotte all'estero, in risposta al piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi dalla General Motors, che prevede la chiusura di cinque stabilimenti in Nord America e il taglio di 14.800 posti di lavoro. Una misura protezionistica che potrebbe portare al taglio della crescita globale dello 0,75% secondo un rapporto del ...

Dazi - Trump minaccia dazi sulle auto. Il Fmi : "Così crescita globale giù dello 0 - 75%" : Alto debito, spread in aumento ed economia in rallentamento: sono molti i fronti di preoccupazione che rilva il Fondo monetario internazionale in un documento ad hoc per il G20 argentino. Il debito ...

GM - Trump : “deluso per la chiusura della fabbriche”. E minaccia di tagliare i sussidi : Donald Trump pare non abbia preso benissimo la notizia che GM taglierà circa 15 mila posti di lavoro in Nordamerica: tanto che oggi il tycoon ha minacciato di bloccare i sussidi governativi alla General Motors, ivi compresi i fondi destinati alle auto elettriche (attualmente i veicoli a emissioni zero della GM beneficiano di un credito d’imposta di 7.500 dollari). Al solito il Presidente degli USA ha affidato ad un tweet i suoi mal di ...

General Motors - Trump minaccia di bloccare i fondi per le elettriche : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di bloccare tutti i sussidi governativi alla General Motors, inclusi i fondi stanziati per le elettriche. la reazione a caldo al piano di ristrutturazione annunciato dalla Casa, che prevede la chiusura di cinque fabbriche in Nord America e il taglio di 14.800 lavoratori. Una scommessa che non paga. In un paio di tweet il numero uno della Casa Bianca ha fatto sapere di ...

Cina - Trump chiude la porta a un accordo e minaccia nuovi dazi : NEW YORK - Alla vigilia del G20 in Argentina, Donald Trump chiude la porta a un accordo con la Cina sulla 'war trade'. A pochi giorni dall'incontro con il leader cinese Xi Jinping , il presidente ...

Usa - le forze armate contro Trump : 'Minaccia la democrazia americana' : Ciliegina amara sulla torta di una fase politica post-elettorale che si preannuncia già torrida: 'Trump ci ha messi in imbarazzo agli occhi dei nostri figli, ci ha umiliati sul palcoscenico mondiale ...

"IL NAZIONALISMO MINACCIA L'UE" - Macron e Merkel uniti. Trump fuori dal gruppo a Parigi - stretta di mano con Putin : È un no ai "nazionalismi" e al populismo ad alzarsi forte da Parigi l'11 novembre, esattamente 100 anni dopo la firma di un armistizio che pose fine alla Grande Guerra con i suoi 18 milioni di morti. Lo hanno scandito alto e forte Emmanuel Macron e Angela Merkel, mentre Donald Trump ha continuato ad esibire una diversa lunghezza d'onda. Con Putin, che apprezza la battaglia di Macron per un esercito europeo, c'è stato un contatto ...

Trump minaccia l'Iran di catastrofe economica - : Il presidente USA Donald Trump ha annunciato che l'Iran è sul baratro di una catastrofe economica, e che l'unico modo per evitarla è firmare un nuovo accordo sul programma nucleare con Washington. Le ...

Trump - Putin e la minaccia nucleare. Come si posiziona l’Italia? : Mentre siamo tutti presi dai guai di casa nostra ci stiamo dimenticando di quello che sta succedendo fuori. Donald Trump ha deciso di ritirare unilateralmente il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), lo storico trattato della Guerra Fredda che ha eliminato i missili nucleari a raggio intermedio dall’Europa. Questa decisione conferma purtroppo che Trump, contrariamente alle aspettative, sta facendo una politica ...

Trump torna ad attaccare la Fed : «Minaccia la crescita economica» : Nuovo durissimo attacco di Donald Trump al numero uno della Fed, Jerome Powell, definito in una intervista al Wall Street Journal «una minaccia» per la crescita dell'economia americana. «Sono scontento, molto scontento con la Fed perché Obama aveva tassi

Trump su Powell - minaccia crescita economia : Nuovo durissimo attacco del presidente americano Donald Trump al numero uno della banca centrale americana Federal Reserve , Fed, , Jerome Powell, de...

